El gesto de un exjugador de Nacional que cambió la vida de una madre y sus cuatro hijos

Hernán Barcos es recordado por los hinchas de Atlético Nacional por sus goles y por su paso por uno de los clubes más grandes de Colombia. Sin embargo, lejos de las canchas también ha protagonizado historias que muestran su lado más solidario. Una de ellas ocurrió en Perú y tuvo como protagonistas a una trabajadora y sus cuatro hijos.
El exdelantero argentino contó para el programa La Banca de Jesús Alzamora que una mujer llamada Mari comenzó a trabajar con su familia. Apenas llevaba unos 20 días cuando Barcos y su esposa conocieron parte de su historia y decidieron acompañarla hasta su casa una noche.