Simón Molina denuncia a Germán Ávila por presuntas “cifras maquilladas” en el presupuesto de Petro

El representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina presentó una denuncia penal contra Germán Ávila, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, y contra otros funcionarios responsables de la formulación, revisión y radicación del anterior proyecto de presupuesto. En contexto: Vicepresidente Restrepo cuestionó presupuesto de Petro: “No incluyeron pensiones, salud ni intereses de la deuda” Esto porque desde el Ejecutivo también han dicho que el presupuesto heredado no reflejaba la realidad de las cuentas públicas. El nuevo gobierno presentó un presupuesto por $634,9 billones, o sea $59,3 billones más que el que había presentado el expresidente Gustavo Petro. El alto monto fue sorpresa para diferentes gremios; sin embargo, sobre esa amplia diferencia, el gobierno de Abelardo de la Espriella dijo que estaba “sincerando las cuentas”. Así las cosas, la denuncia del congresista busca determinar si esas supuestas inconsistencias señaladas corresponden a errores técnicos o si, por el contrario, podrían constituir los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal.

Molina agregó que el proyecto que dejó el anterior gobierno estaba calculado en $575,6 billones e incluía $30,2 billones sujetos a una ley de financiamiento que el Congreso no había aprobado. “Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe”, aseguró el congresista al explicar su denuncia. La denuncia recoge varias observaciones sobre las cuentas fiscales. Entre ellas, un análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), según el cual el gasto primario del proyecto superaba en $20,7 billones el límite establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El documento también advierte una brecha de $8,3 billones entre los ingresos esperados y la reforma tributaria propuesta, así como posibles inconsistencias por $12,6 billones en recursos de balance, que corresponden, entre otros conceptos, a recursos que provienen de ejercicios fiscales anteriores y que pueden incorporarse al presupuesto bajo determinadas condiciones. La denuncia también pide revisar si fueron subestimadas algunas obligaciones del Estado relacionadas con salud, pensiones y subsidios de energía y gas, como señaló el vicepresidente, José Manuel Restrepo. Además, menciona que no se habrían tenido en cuenta $9,6 billones correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Para Molina, el conjunto de estas cifras amerita una investigación penal. “Esto no es un descuadre menor. Colombia merece saber si esto fue un error o si deliberadamente maquillaron las cifras y le presentaron al país como ciertas unas cuentas que no lo eran”, afirmó.

Por eso, la denuncia solicita a la Fiscalía recaudar, entre otros documentos, las actas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), los memorandos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, los documentos relacionados con el proceso de empalme entre gobiernos y los soportes utilizados para elaborar el Presupuesto General de la Nación de 2027.

¿Por qué el Presupuesto de 2027 está en el centro de la polémica?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha hablado de la necesidad de “sincerar las cuentas” y anunció un recorte de $21,9 billones en el gasto público, equivalente a cerca del 1,1 % del PIB. Ese ajuste será discutido con los demás miembros del gabinete y hace parte de una estrategia que también contempla presentar en septiembre una reforma tributaria para mejorar la situación de las finanzas públicas. El vicepresidente José Manuel Restrepo, por ejemplo, aseguró durante la Convención de Asobancaria que el ministro de Hacienda estaba revelando las cifras reales y afirmó que el Gobierno anterior había presentado un presupuesto “falso, incompleto”. Ahora, el Presupuesto General de la Nación deberá ser estudiado por el Congreso en la Comisión Tercera, encargada de los asuntos económicos. Siga leyendo: Las carteras con mayores adiciones y recortes del proyecto de PGN de 2027

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