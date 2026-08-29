Simón Molina denuncia a Germán Ávila por presuntas “cifras maquilladas” en el presupuesto de Petro

El representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina presentó una denuncia penal contra Germán Ávila, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, y contra otros funcionarios responsables de la formulación, revisión y radicación del anterior proyecto de presupuesto.
En contexto: Vicepresidente Restrepo cuestionó presupuesto de Petro: “No incluyeron pensiones, salud ni intereses de la deuda”
Esto porque desde el Ejecutivo también han dicho que el presupuesto heredado no reflejaba la realidad de las cuentas públicas.
El nuevo gobierno presentó un presupuesto por $634,9 billones, o sea $59,3 billones más que el que había presentado el expresidente Gustavo Petro. El alto monto fue sorpresa para diferentes gremios; sin embargo, sobre esa amplia diferencia, el gobierno de Abelardo de la Espriella dijo que estaba “sincerando las cuentas”.
Así las cosas, la denuncia del congresista busca determinar si esas supuestas inconsistencias señaladas corresponden a errores técnicos o si, por el contrario, podrían constituir los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal.