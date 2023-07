Además de las llaves de los equipos colombianos, las otras se disputarán de la siguiente manera: Nacional (URU) vs. Boca Juniors (ARG), Atlético Mineiro (BRA) vs. Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL) vs. Paranaense (BRA), River Plate (ARG) vs. Internacional (BRA), Argentinos Juniors (ARG) vs. Fluminense (BRA) y Flamengo (BRA) vs. Olimpia (PAR).

No será la primera vez que Atlético Nacional se enfrente a Racing en este certamen, ya lo hizo en 1989, torneo en el que alcanzó su primer título de Copa Libertadores. En aquella ocasión, también por los octavos de final, el verde ganó 2-0 como local y perdió 2-1 en Argentina para un global de 3-2 a su favor que le sirvió para avanzar a los cuartos de final del torneo.

Al técnico Paulo Autuori le tocará trabajar mucho estos días para cambiarle la cara a un equipo que se despidió del primer semestre sin convencer con su fútbol y que tiene decepcionados a la mayoría de sus hinchas.

