Atlético Nacional visita a Equidad con la mira puesta en Copa Libertadores

Recordar el último encuentro entre Atlético Nacional y La Equidad genera dolor en la fanaticada verdolaga, pues ese día el aguerrido conjunto de Alexis García, aunque llegó a la última fecha del todos contra todos sin posibilidades de clasificar, no se dejó vencer y los dirigidos por un recién llegado Paulo Autuori se despidieron de forma tempranera de la Liga Betplay 2022-2 tras un tibio empate (1-1) en el Atanasio Girardot en pleno Día del Hincha.

Ahora el fútbol vuelve a reunir a ambos técnicos en un escenario distinto, en Bogotá. Los paisas llegan a la fecha 11 de Liga 1 quintos con 17 puntos, con intenciones de ganar y continuar en la parte alta de la tabla y tomarse confianza previo al debut en la Copa Libertadores, este miércoles ante Patronato en Argentina.

Los aseguradores están en el puesto 18 con ocho unidades.

El entrenador brasileño manifestó que, a pesar de su presente, no subestima al adversario e irá con la base del equipo: “No me importa quién es el rival, cuando uno agarra esta clase de mentalidad tiene más probabilidad de hacer las cosas bien, uno no puede estar pensando en un rival sin haber jugado el otro. Mi preocupación ahora es La Equidad”.