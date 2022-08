El técnico no se equivoca, porque aunque Colombia solo ganó un partido en el certamen de Costa Rica, no hay que dejar de lado que fue un histórico 1-0 frente a Alemania, la selección con más títulos mundiales en esa categoría y también con mayor número de goles, juntando todas las ediciones.

Paniagua no negó que la derrota dejó mucha tristeza en el grupo, porque la ilusión era poder llegar a la final: “Acá se tenía un sueño de seguir avanzando en este Mundial. Pero ese es el fútbol, perdimos frente a un gran rival. Ahora es hablar con las muchachas y motivarlas porque representaron bien al país”.

“Fue un primer tiempo donde Colombia entra muy pasiva, dejamos que se nos viniera Brasil , llega esa falta en el área, mirando jugar a Brasil. Ya en el segundo tiempo se arriesgó, el equipo fue valiente, se salió a buscar el partido, pero no llegó el gol”.

Sin embargo, la Tricolor no solo tiene asegurado su ataque para el futuro, sino también la portería. Natalia Giraldo dejó atajadas para la historia en el torneo. Tuvo una magnífica frente a Alemania que habría sido el empate teutón. Ante México mantuvo el cero. A sus reflejos felinos le suma que juega bien con los pies, no da rebotes, es rápida e intuitiva para anticipar a las delanteras. No hay duda de que está lista para cuando Catalina Pérez, gran figura en la Copa América, le quiera entregar la batuta en la Selección mayor.

Ante las brasileñas, Giraldo volvió a ser figura y estuvo a punto de atajar el penalti, aunque terminó también triste por lo ocurrido y opinó sobre la eliminación tricolor.

“El partido fue muy parejo, el gol vino de un penalti, de pronto en algún momento fueron superiores, pero también supimos contrarrestar y estuvimos concentradas”, afirmó.

“Sabíamos que Brasil era un equipo fuerte, nos cortaron mucho las jugadas, no nos salían, a pesar de eso hicimos un buen trabajo”, agregó.

También hay que destacar a Ana María Guzmán, Yirleidis Quejada y Yunaira López, quienes demostraron personalidad y seguridad en defensa, además de un constante aporte al ataque. De las tres, Ana María fue la que dejó el listón más alto. Por izquierda también lo hizo muy bien Yirleidis Quejada, quien fue una baja sensible ante Brasil tras haber sido expulsada con Nueva Zelanda.

En fin, son más los aspectos que generan orgullo de la sub-20, que deben estar por encima de la tristeza de la eliminación.