Video | Golazo de Jessica Bermeo para el agónico empate del Deportivo Cali en Copa Libertadores

El Deportivo Cali femenino inició su camino en la Copa Libertadores que se juega en Quito, Ecuador, con un empate 1-1 ante Libertad de Paraguay.

Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz formaron con Maryory Sánchez; Katherine Osorio, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Angie Salazar; Zharick Montoya, Paula Medina, María Morales, Karla Viancha, Melanin Aponzá e Ingrid Guerra.

El compromiso entre las azucareras y las paraguayas fue bastante disputado, ya que desde el minuto 10 las colombianas se quedaron sin una jugadora por la expulsión de la arquera Maryory Sánchez, quien salió a cortar una llegada del rival pero cometió falta y vio la tarjeta roja.

A pesar de tener una menos en el campo, el primer tiempo terminó sin emociones en los arcos y con el 0-0 se fueron al descanso. Ya en la segunda parte llegaron las emociones y los goles.

Las colombianas se vieron sorprendidas por las paraguayas, que se fueron adelante, a los 69 minutos, con el tanto de Ramona Martínez, quien sacó un derechazo que se fue al fondo del arco.