¡Pionera y orgullo nacional! Manuela Muñoz firmó histórica presentación en el Mundial de BMX Pump Track en Chima

Solo hubo una corredora latinoamericana en la final del Mundial de Pump Track que se corrió el viernes cerca de Pekín, China: la antioqueña Manuela Muñoz Pérez. La bicicrocista colombiana terminó en el puesto 14 de la rama élite femenina en la primera participación de un deportista criollo en esta modalidad del BMX, en la que no se pedalea.
“Mi participación en el Mundial de Point Truck fue buena. Me voy orgullosa porque solo dediqué seis meses de entrenamiento para la carrera. Creo que con algo más de preparación estaré en los 8 finalistas para el próximo año. Seguiré entrenando fuerte para mejorar en las próximas temporadas, pero esto me dejó unos aprendizajes muy grandes”, le dijo Muñoz a El Colombiano.