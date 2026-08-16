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Video | Camilo Vargas y Álvaro Montero brillaron en los partidos de Atlas y Boca Juniors

Los arqueros de la selección Colombia fueron grandes figuras este fin de semana

  • Camilo Vargas y Álvaro Montero fueron al Mundial 2026 con Colombia. FOTOS: Instagram alvaromontero1 y Kmilo12
    Camilo Vargas y Álvaro Montero fueron al Mundial 2026 con Colombia. FOTOS: Instagram alvaromontero1 y Kmilo12
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Camilo Vargas fue la gran figura en el triunfo del Atlas de Guadalajara contra Tigres de Nuevo León en el Estadio Jalisco. Los rojinegros festejaron su aniversario número 110 con una victoria aguerrida, por la mínima diferencia y festejando a rabiar un penal atajado por el arquero colombiano al minuto 85.

Los dirigidos por Hernán Crespo consiguieron un triunfo en medio de una fiesta increíble por el cumpleaños del club. Llegaron a 9 puntos (3 victorias) en 4 partidos y se ponen como segundos en la tabla general de la Liga MX. Camilo Vargas, a sus 37 años, se hizo gigante y, con su parada en el duelo contra Juan Brunetta, llegó a los 19 penaltis tapados, una marca que ningún guardameta extranjero tiene en el fútbol mexicano.

“Se ganó sufriendo y luchando con un gran Camilo (Vargas), creo y entiendo que se puede jugar mucho mejor. Pretendo que el equipo juegue mejor”, afirmó Crespo, entrenador del Atlas.

Con goles de Manuel Capasso (2’) y Luis Estevés (81’) y principalmente por Camilo Vargas, que atajó la pena máxima de Brunetta, quien anotó el único gol de los “Felinos” a los 22’, los “Zorros” del Atlas triunfaron 2-1 en la cuarta fecha de la Liga MX. El bogotano se posiciona como una de las leyendas más grandes en el pórtico de los rojinegros.

El mejor partido de Montero en Boca

En el estadio de Vicente López, jugaron Platense y Boca por el torneo argentino. Los colombianos, Álvaro Montero y Sebastián Villa, fueron titulares en el club Xeneize, el cual tuvo uno de los partidos más flojos del semestre. Este partido que culminó en empate 1-1, dejó mal parado a los “Bosteros” que pudieron ganarlo sobre el final después de varias decisiones arbitrales cuestionables.

La gran figura del Xeneize fue sin duda Álvaro Montero. El gigante guajiro de 2 metros de estatura atajó 7 pelotas de gol, algo que le ayudará a tomar confianza en una portería tan pesada como lo es la de Boca Juniors. El próximo partido del club azul y oro será la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta el miércoles 19 de agosto en Paraguay.

Lea también: Siguen los goles colombianos en el Paranense; en Inglaterra, Solís es figura

¿Cuántos penaltis ha atajado Camilo Vargas en el fútbol mexicano?
Camilo Vargas llegó a 19 penaltis atajados en el fútbol mexicano tras detenerle un penal a Juan Brunetta en el triunfo 2-1 del Atlas sobre Tigres. Según la noticia, es una marca inédita para un arquero extranjero en México.
¿Cuántos años tiene Camilo Vargas y qué récord alcanzó con Atlas?
Camilo Vargas tiene 37 años y alcanzó los 19 penaltis atajados en el fútbol mexicano, cifra que, de acuerdo con la noticia, ningún otro guardameta extranjero ha conseguido.
¿Cuántos balones de gol atajó Álvaro Montero contra Platense?
Platense y Boca Juniors empataron 1-1, en un partido en el que Álvaro Montero fue la figura del conjunto argentino. El arquero colombiano realizó siete atajadas de pelotas de gol.
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