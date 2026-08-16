Siguen los goles colombianos en el Paranense; en Inglaterra, Solís es figura

El pasado sábado 16 de agosto, Athletico Paranaense, club donde militan nueve jugadores colombianos, recibió en su casa, el estadio Arena de Baixada, al Red Bull Bragantino, uno de los equipos que más complicó a los grandes de Brasil en el último tiempo. Con Kevin Viveros, Stiven Mendoza y Juan Felipe Aguirre como titulares, el “Fursao” salió a ganar, motivado por la derrota en primer turno del líder Palmeiras. La disputa del partido le resultó más complicada de lo que parecía al rojingero. Bragantino se adueñó del balón y los colombianos en ataque tuvieron nula participación en el primer tiempo, Aguirre sí estuvo más activo con acciones defensivas. Esto llevó a los auspiciados por la bebida energética a tomar ventaja al minuto 67 a través de Pedro Henrique. Ante este escenario, el entrenador brasileño del Paranaense buscó un revulsivo en otro colombiano, Kerwin Vargas. El bogotano de 24 años ingresó al terreno e inmediatamente aumentó el volumen ofensivo del local. Al 75’, una combinación cafetera entre Vargas y el delantero Kevin Viveros estampó el empate 1-1, resultado con el que finalizaría el partido. Fue el primer gol de Vargas con el equipo de Coritiba.

Con este empate, el equipo de los colombianos llegó a 41 puntos en el Brasileirao, ubicándose así en la tercera posición a 7 del líder, Palmeiras. Aunque no anotó, Kevin Viveros sí brindó su tercera asistencia del campeonato y sigue liderando la tabla de goleadores con 14 dianas. Hay que recordar que, antes del compromiso, Athletico Paranaense lanzó la campaña: “Fuerza Colombia”, un mensaje que usaron también en las camisetas del partido contra Bragantino. El dinero recolectado en las subastas por las prendas que usaron los jugadores en este duelo será destinado para la ayuda humanitaria en Colombia.

Jhon Solís, figura en Inglaterra

Birmingham se convirtió en la casa de Jhon Solís, su lugar en el mundo en el fútbol europeo. La segunda fecha del Championship (segunda división de Inglaterra) dictó que el club del colombiano debía visitar al Sheffield United, un duelo entre dos equipos históricos del fútbol inglés. El compromiso fue muy cerrado, no tuvo goles (0-0), pero sí contó con un recital del canterano de Atlético Nacional. Solís jugó los 90 minutos, dio el 83% de los pases correctamente, 23 de ellos en el campo del rival. En cuanto a su aporte defensivo, ganó 10 duelos, todo esto le sirvió para quedarse con el premio al mejor del partido. El colombiano se gana cada vez más el cariño de su hinchada, en un club que parte como favorito para ascender a la Premier League.

Óscar Estupiñán marcó

Otro delantero criollo que anotó en el fútbol del exterior fue Óscar Estupiñán. Este atacante de 31 años que milita en el FC Juárez de México, sumó una diana más en la goleada que sufrió su equipo por 6-1 contra Monterrey. Los “Bravos” se ubican en la decimoctava posición de la Liga MX.