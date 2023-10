Sin embargo, si por alguna razón la campaña no cala y no termina demostrando un buen fútbol y buenos resultados, ni tampoco seduce a los hinchas, el club analizaría algunos nombres para que asuman desde enero de 2024.

Leonel, que es uno de los que más ha pedido la hinchada, no está en los planes de los dirigentes pese a que el técnico antioqueño hace poco dijo en ESPN que le gustaría reunirse con algún directivo de Nacional y aclarar los temas por los que el cree no ha podido dirigir al club.

“Me gustaría tener algún día una reunión y conversar de todos estos temas, me encantaría, porque no tengo nada que ver con eso y respeté la decisión de Eladio en su momento. Que yo haya demandado a Nacional es absolutamente una mentira”.