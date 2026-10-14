Video | Carlos Andrés Gómez zarandeó al árbitro y fue expulsado en La Bombonera durante la semifinal de la Sudamericana

A los 25’ de compromiso, Carlos Gómez envió un centro perfecto a la cabeza de Adson, quien convirtió el único gol de la noche para asaltar el triunfo en el primer partido de la semifinal en Buenos Aires; sin embargo, no todo fue color de rosa para el autor del pasegol. Corría el minuto 64 cuando una falta proveniente de la presión hizo que Carlos estuviera en desacuerdo con Piero Maza, quien rápidamente le sacó la tarjeta amarilla. Era discutible la sanción; no obstante, el cafetero reaccionó de forma efusiva, tocando al árbitro en tres ocasiones, lo cual le valió su segunda tarjeta del compromiso.

En el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana se manejan muchas emociones. Jugar un partido de tal naturaleza lleva a que todos los intérpretes puedan reaccionar fácilmente a los estímulos por la presión y todo lo que hay en juego. Esto le sucedió a Carlos Andrés Gómez , futbolista colombiano del Vasco da Gama de Río de Janeiro, quien vio la tarjeta roja en el partido ante Boca Juniors en La Bombonera tras recibir dos tarjetas amarillas en menos de 5 segundos por parte del árbitro chileno Piero Maza .

Con esta expulsión, es un hecho que “Tinito” Gómez se perderá el partido de vuelta entre el “Gigante da Colina” y el Xeneize, que se jugará el próximo martes 20 de octubre en un estadio que aún no está definido. Boca, por su parte, no pudo romper el cerrojo de los blanquinegros a pesar de jugar con un futbolista más durante media hora del compromiso si se toma en cuenta el tiempo de reposición sobre los 90 minutos. La frustración de Gómez le jugó en contra; quizá fue exagerada la primera amarilla; sin embargo, el reglamento es claro en cuanto a contacto físico con el juez del compromiso se trata.

El chocoano no pudo plasmar aún en los números de la Sudamericana el buen nivel que muestra fecha tras fecha en el Brasileirao y en los torneos locales como la Copa de Brasil o el Carioca (estadual) a inicio de año. Mientras que en la liga local suma 5 goles con 2 asistencias y en la Copa de Brasil tiene 4 aportaciones directas de gol (2 goles y 2 asistencias), en la Copa Sudamericana solo pudo aparecer con una asistencia, la cual dio justo ante Boca Juniors, partido en el que salió expulsado.

A pesar de la tarjeta roja, no se puede desmeritar la importancia del extremo dentro de la plantilla del Vasco. Seguramente en el partido de vuelta su reemplazante será otro colombiano, Marino Hinestroza, quien hasta el momento no pudo encontrar su mejor versión con los cariocas en esta primera aventura internacional después de su paso por Atlético Nacional en 2024 y 2025. Los otros criollos del equipo, Carlos Cuesta y Johan Rojas, tampoco vieron minutos en La Bombonera.

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