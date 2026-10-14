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¿Qué procedimiento intentaron hacer con la cancha del estadio El Campín?; aquí le explicamos

El estado del césped del Campín en Bogotá impidió que se jugara el partido entre Millonarios y Once Caldas.

  • El Campín imitó un método usado en Wembley y más estadios del fútbol europeo. FOTO: Captura de vídeo
    El Campín imitó un método usado en Wembley y más estadios del fútbol europeo. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Después de las multitudinarias presentaciones de la banda de K-pop coreana, BTS, la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se vio altamente afectada, a tal punto que se optó por cambiar la gramilla por una del parque La Florida, el cual se encuentra ubicado en Engativá y que se pensaba podía servir para reemplazar el césped que había antes del concierto en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, así que durante la semana se pusieron manos a la obra con la autorización del IDRD para organizar el terreno de juego.

A pesar de los esfuerzos de la entidad encargada del cuidado y manejo del Campín, Sencia, y de los esfuerzos de las autoridades capitalinas, la cancha no pudo recuperar su mejor versión y el partido entre Millonarios y Once Caldas del pasado martes 13 de octubre se tuvo que cancelar a 16 minutos de su comienzo. El plan inicial de implantar la nueva vegetación al terreno de juego en el estadio no sirvió de mucho, por lo cual la Dimayor no dejó que se jugara el compromiso entre azules y blancos.

“La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios y Once Caldas”, escribió la Dimayor.

¿Qué fue lo qué se intentó?

Algunos grandes escenarios deportivos, principalmente casas que albergan fútbol como el mítico Wembley de Londres, usan los llamados “big rolls” o “rollos grandes” por su traducción. Esto se trata de grandes pedazos de césped que son transportados con sus raíces para ser implantados nuevamente en un terreno que los necesita, como suelen ser los recintos de fútbol profesional. Esto, principalmente, para renovar rápidamente el buen estado de un terreno de juego. Mientras se coloca la nueva capa de césped y esta se adhiere de forma correcta al lugar, pueden pasar de 2 a 3 días.

Por esta razón, Ciensa y el IDRD empezaron a implantar desde la semana pasada las capas vegetales para que el Nemesio Camacho El Campín tuviera su mejor versión para recibir los nuevos compromisos del fútbol profesional colombiano que allí se juegan, que en su mayoría son partidos de Millonarios e Independiente Santa Fe. Como ya se conoce, la apuesta por los “big rolls” no funcionó y hay que analizar qué fue lo que falló en el procedimiento.

Sin duda alguna, esta nueva forma de reorganizar el campo de juego es novedosa, al menos para el fútbol sudamericano, ya que en su mayoría esto se hace en los grandes recintos europeos. El estadio Santiago Bernabéu de Madrid, por su parte, tiene otra metodología: usa un césped retráctil y tiene dos capas, una para el fútbol (objetivo principal) y la segunda para eventos como la NFL o los distintos recitales que se llevan a cabo en el estadio del Real Madrid.

Lea también: Videos | Ausencia en El Campín: Cancelaron el partido entre Millonarios y Once Caldas por el “lamentable” estado de la cancha

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo afectaron los conciertos de BTS al terreno de juego de El Campín?
Las multitudinarias presentaciones de la banda surcoreana de K-pop, BTS, dañaron gravemente la gramilla del máximo escenario deportivo de los bogotanos, dejándola intransitable y obligando a las autoridades a buscar una solución de emergencia.
¿Qué método de recuperación se intentó implementar en la cancha de El Campín y de dónde se trajo el césped?
Se implementó la técnica de los “big rolls” (rollos grandes de césped con raíces). Las nuevas capas vegetales fueron extraídas del parque La Florida, ubicado en la localidad de Engativá, con la debida autorización del IDRD para instalarlas rápidamente en el estadio.
¿Qué son los “big rolls” y cuánto tiempo tardan normalmente en fijarse a un terreno de juego?
Los “big rolls” son grandes piezas de césped con sus raíces intactas que se transportan e implantan para renovar de manera exprés los campos de fútbol profesional (un método habitual en estadios europeos como Wembley). En condiciones normales, el proceso de adhesión y asentamiento de esta capa vegetal toma entre 2 y 3 días.
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