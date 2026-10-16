Conmovedor mensaje de Ana María Guzmán tras su delicada lesión: “Las veces que sean necesarias me voy a levantar”

La lateral colombiana Ana María Guzmán, quien no alcanzó a jugar más de cinco minutos en el segundo duelo de Colombia ante Venezuela, este martes, debido a que sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, escribió una conmovedora carta en sus redes sociales.

Acompañada de la frase “las veces que sea necesario”, Guzmán, quien ya pasó hace unos años por una lesión grave de rodilla cuando llegó al Bayern Múnich, reflexionó sobre su nueva novedad médica que la saca de competencia por varios meses.

En el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, se mencionó en su momento que “tras la correspondiente valoración médica y la realización de los exámenes diagnósticos, se confirmó que la defensa presenta una lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha”.

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Por eso, la jugadora regresó a Colombia, para estar acompañada por su familia y continuar con el proceso de valoración y planificación del tratamiento, de cara a la intervención médica correspondiente.

Momento difícil para la deportista, que ya había sufrido una lesión delicada en su rodilla derecha. Le pasó en octubre de 2023, cuando la afectación fue en el cartílago de esa rodilla y se tuvo que someter a una cirugía y estuvo 11 meses fuera de las canchas.

Ahora, vuelve a sufrir otra lesión, pero esta vez de ligamento que también la sacará varios meses de la competencia, posiblemente 8, poniendo en riesgo su participación en el Mundial de Brasil 2027.

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Ya con algunas horas de más calma, la lateral apareció en sus redes sociales para dejar una carta cargada de muchas emociones y en la que expuso toda su fragilidad como deportista y ser humano.

“Las veces que sean necesarias me voy a levantar. Y si me toca empezar de cero mil veces, mil veces lo voy a intentar”, así arrancó su carta la jugadora del Palmeiras que tampoco podrá estar con su club en la Copa Libertadores Femenina que se disputa actualmente en Quito, Ecuador.

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En otra parte de su conmovedora carta, Guzmán afirma que: “Te amo tanto, fútbol. Aunque hoy me cueste entender por qué me toca vivir esto y a veces sienta que has sido injusto conmigo, mi amor por ti sigue intacto. Eres parte de mi historia, de mis sueños y de todo lo que he luchado para llegar hasta aquí”.

Reflexionó también: “Hoy tengo el corazón destrozado. Había trabajado tanto, tenía tantas ganas de seguir creciendo y tantos sueños por cumplir dentro de una cancha. Aceptar que ahora me toca parar y empezar de cero es una de las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar”.

En sincera con sus sentimientos y por eso escribió que “no voy a fingir que estoy bien, porque hoy me duele muchísimo. Pero voy a darme tiempo para sentir, sanar y aprender. Quiero confiar en el proceso, respetar mis tiempos y encontrar fuerza incluso en los días más difíciles”.

Su carta continúa: “Sé que mis sueños siguen aquí, mis ganas siguen aquí y mi amor por el fútbol también. Algún día volveré a estar dentro de una cancha, y mientras ese día llega, quiero aprender, crecer y encontrarme de nuevo conmigo misma.

Hoy me toca empezar de nuevo, un día a la vez, un paso a la vez. Confío en esa fuerza que llevo dentro y sé que todo lo que estoy viviendo también me ayudará a crecer y a convertirme en una mejor versión de mí misma.

Esto no es el final de mi historia. Porque, aunque hoy me duela el alma, todavía tengo mucho por vivir, muchos sueños por cumplir y mucho amor por darle a este deporte.

Te amo, fútbol. Incluso hoy, cuando tanto me dueles. Y por muchas veces que la vida me ponga de rodillas, las veces que sean necesarias me levantaré”.

De esta manera, la lateral colombiana descargó todos sus sentimientos en estos momentos difíciles en los que además, ha recibido el cariño y respaldo de sus compañeras de selección, de equipo y hasta de rivales.

Daniela Montoya fue una de las primeras en reaccionar. “Mi Monita de mi corazón, Dios está contigo y va a acompañarte en este proceso; sabes que cuentas conmigo siempre, te voy a estar esperando”.

Mary José Álvarez, con quien ha compartido en Selección Colombia desde la categoría Sub-17, también le envió un sentido mensaje. “Comadre mucha fuerza en esta nueva etapa; te estaremos esperando te quiero mucho, un abrazo”.

Daniela Garavito, otra de las juveniles con las que Ana María ha compartido en Selección, le escribió. “Tienes a tu lado a mucha gente que te ama, te admira y que te estará acompañando en este momento, te amo mi mona eres luz”.

Otra de sus compañeras de selección que le envió un mensaje fue Manuela Pavi: “Te amo mi mona, con toda la fe del mundo lo sabes todo un abracito y un beso, te estaré esperando con muchas ansias”.

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