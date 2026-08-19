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Chapecoense más colombiano que nunca: el club brasileño confirmó la llegada de Dylan Borrero

El mediocampista llega proveniente del América de Cali. Esta es la trayectoria del nacido en Palmira.

  • Así presentó Chapecoense a Dylan Borrero, el colombiano que es nuevo jugador del equipo brasileño. FOTO TOMADA X@ChapecoenseReal
    Así presentó Chapecoense a Dylan Borrero, el colombiano que es nuevo jugador del equipo brasileño. FOTO TOMADA X@ChapecoenseReal
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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En la que será su tercera expedición en territorio brasileño, el vallecaucano Dylan Felipe Borrero fue confirmado como nuevo jugador de Chapecoense, el equipo que está ligado al fútbol colombiano y en particular con Antioquia por la tragedia aérea de 2016.

Dylan, quien ya pasó por clubes como Atlético Mineiro y Fortaleza, llega ahora a Chapecoense, club con el que firmó hasta diciembre de 2027, proveniente de América de Cali.

Dylan Borrero, de 24 años, también tiene paso por equipos como Santa Fe, en 2019, y en el New England Revolution en las temporadas 2022, 2023 y 2024, acaba de pasar por el América, con el que jugó 13 partidos y marcó dos goles.

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Su mejor momento deportivo sigue siendo su paso por el New England Revolution, con el cual disputó 37 partidos y logró seis goles.

“Estoy muy feliz de volver a jugar en Brasil y, principalmente, por jugar en un equipo como la Chapecoense - que para nosotros, los colombianos, es muy significativo. Espero corresponder todo lo que esperan de mí y traer muchas alegrías y felicidades a la hinchada”, afirmó Dylan a su llegada a Brasil.

Con Selección Colombia, Dylan tiene registros de participación con la categoría sub-17, con la cual estuvo en tres partidos, mientras que en la absoluta también registra tres convocatorias para partidos amistosos, pero no actuó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué equipo jugará Dylan Borrero tras salir del América de Cali?
Dylan Borrero continuará su carrera profesional en Chapecoense, club del fútbol brasileño con el que firmó contrato tras su reciente paso por el América de Cali.
¿En cuáles clubes de Brasil ha jugado el colombiano Dylan Borrero?
Chapecoense es la tercera experiencia de Borrero en Brasil; anteriormente vistió las camisetas de Atlético Mineiro y Fortaleza.
¿Hasta cuándo firmó contrato Dylan Borrero con Chapecoense?
El futbolista vallecaucano firmó un vínculo contractual con el club brasileño que se extiende hasta diciembre de 2027.
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