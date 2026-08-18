“El FBI no ha hecho nada”: Demócratas en EE. UU. exigen justicia por la muerte del colombiano Johan Sebastián, a manos de ICE

Los padres del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero viajaron desde Colombia para hablar ante el Congreso de Estados Unidos sobre el operativo en el que un agente de ICE le disparó en Maine. Un mes después, todavía hay preguntas sobre el uso de la fuerza, la falta de cámaras y el avance de las investigaciones. Alrededor de 200 personas asistieron el lunes 17 de agosto a un foro público en Biddeford, Maine, donde los padres del colombiano hablaron sobre el operativo que terminó con la vida de su hijo y reclamaron información que, aseguran, todavía no han recibido. En contexto: Detalles del operativo de ICE en el que murió acribillado el colombiano Johan Sebastián: No era a quien buscaban los agentes Algunas de las personas que llegaron al encuentro sostenían pancartas críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El foro fue organizado por congresistas demócratas y permitió escuchar a los familiares de Durán, abogados, líderes locales y defensores de los inmigrantes.

Omar Durán, padre del colombiano, habló en español a través de un intérprete. Y en su mensaje expreso el sentimiento de la ausencia de su hijo y la incertidumbre que dejó su muerte en la familia: “La muerte de nuestro hijo, hermano, padre y esposo nos ha dejado el corazón roto. Un gran vacío en nuestras vidas. Él siempre se destacó por su gran sonrisa, por estar siempre dispuesto a ayudar a los demás”, expresó. Le puede interesar: Video | Entre oraciones y lágrimas: homenaje en Bucaramanga a Johan Sebastián, colombiano asesinado por el ICE en EE. UU. Luego habló del reencuentro que la familia esperaba tener: “Nuestro sueño siempre fue volvernos a reencontrar y darnos un abrazo. Hoy ese sueño ya no puede realizarse. No sabemos cómo continuar la vida sin ti, hijo. Solo esperamos poder encontrar la fuerza para continuar”.

El padre también relacionó la muerte de Sebastián con el temor que, asegura, existe entre la comunidad migrante: “La muerte de Johan Sebastián, en esas condiciones, a manos de ICE, nos llena de temor e incertidumbre a la comunidad”, afirmó. Por eso, pidió a Dios y a la justicia que se esclarezca el caso de su hijo y el de otras personas que han atravesado situaciones similares.

El operativo del ICE no tenía a Sebastián como objetivo

Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga, tenía 26 años y vivía en Biddeford. Era padre de una niña de tres años y trabajaba como repartidor. Contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía número de Seguro Social. Lea más: Así era el colombiano Johan Sebastián, asesinado por ICE en EE. UU., según el doloroso testimonio de su padre El 13 de julio salió de su vivienda rumbo al trabajo. Ese día, agentes de ICE vigilaban una dirección relacionada con una persona que tenía una orden final de deportación. De acuerdo con la versión entregada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Durán intentó escapar en un vehículo y uno de los agentes abrió fuego al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

Sin embargo, Sebastián Durán no era el objetivo original del operativo. El Gobierno estadounidense confirmó posteriormente esa circunstancia. La congresista demócrata por Maine Chellie Pingree recordó ese punto durante el foro y cuestionó la actuación de los agentes: “Johann Sebastian Jerome Guerrero debería estar vivo hoy. Debería estar en casa con su pareja. Debería estar viendo crecer a su hija de tres años”, afirmó.

Pingree también señaló que el compañero de vivienda de Durán, quien aparentemente era la persona que buscaban los agentes, tampoco estaba sujeto a una orden definitiva de expulsión: “Si el ICE no puede determinar con precisión el estatus migratorio o las circunstancias de una persona antes de tomar medidas coercitivas, eso constituye una profunda falta de competencia y responsabilidad”, dijo la congresista. Lea también: “Intenté detenerme”: Las últimas palabras de Johan Sebastián, el repartidor colombiano asesinado por el ICE en EE. UU.

El agente que disparó y las dudas sobre su contratación

El agente señalado como responsable de los disparos es David Brouillette, de 37 años, un veterano del Ejército que había ingresado recientemente a ICE. Su identidad no fue revelada inicialmente por el DHS, pero posteriormente fue vinculada públicamente con el operativo. Una investigación de Associated Press encontró antecedentes relacionados con problemas de salud mental, acusaciones de comportamiento violento y violencia doméstica.

También se conoció que un juez de Maine había considerado no creíbles algunas afirmaciones realizadas por Brouillette durante un proceso de manutención infantil en 2025. Esos antecedentes llevaron a cuestionar qué controles se aplicaron antes de que Brouillette ingresara a ICE. En contexto: Agente de ICE que asesinó al colombiano Johan Durán tiene antecedentes de violencia doméstica, abuso y trastornos mentales

Uno de los principales obstáculos para reconstruir con precisión lo sucedido es la ausencia de cámaras corporales de los agentes. Hasta ahora tampoco se ha conocido un video que registre directamente el instante en que Durán recibió los disparos.

¿Quién investiga la muerte de Sebastián Durán?

La Fiscalía General de Maine mantiene una investigación sobre el uso letal de la fuerza. La legislación estatal establece que esa oficina debe investigar este tipo de actuaciones policiales y presentar sus conclusiones ante el Panel de Revisión del Uso Letal de la Fuerza de Maine. El fiscal general Aaron Frey confirmó que la investigación continúa. También explicó que el panel puede formular recomendaciones, pero no tiene jurisdicción sobre el Departamento de Seguridad Nacional. Eso significa que algunas de las preguntas que surjan de la investigación deberán ser respondidas por la administración federal o por el Congreso.

Además, según información publicada por The Washington Post, el FBI estaría investigando el caso junto con la Oficina del Inspector General del DHS. Sin embargo, la información permanece reservada pues el FBI no ha entregado detalles públicos y el DHS OIG ha señalado que, por política, no confirma ni comenta investigaciones en curso. El abogado de la familia, Ben Gideon, cuestionó durante el foro el avance de las pesquisas: “El Departamento de Justicia no ha hecho nada para investigar. El FBI no ha hecho nada”, afirmó. Mientras tanto, el alcalde de Biddeford, Liam LaFontaine, ha mantenido contacto con la familia y ha solicitado información oficial sobre la investigación.

Congresistas cuestionan a ICE por la muerte de Sebastián Durán

El foro de Biddeford también sirvió para llevar al debate nacional las dudas que rodean la muerte del colombiano. Los congresistas demócratas cuestionaron la ausencia de una audiencia formal de supervisión y señalaron que la mayoría republicana de la Cámara no ha utilizado sus facultades para investigar el caso. Bennie Thompson, principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, aseguró que impulsaría una investigación oficial si su partido recupera la mayoría en las elecciones de noviembre.

Los legisladores también han reclamado explicaciones sobre el uso de la fuerza letal, la ausencia de cámaras corporales, la capacitación de los agentes, los filtros de contratación de Brouillette y los protocolos utilizados por ICE para interceptar vehículos. Un grupo de senadores, además, pidió al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cambios en los procedimientos de ICE y mayor transparencia sobre las investigaciones. Por ahora, mientras el proceso de Maine continúa y las autoridades federales mantienen silencio sobre las pesquisas, la familia de Durán Guerrero sigue esperando respuestas. También permanece pendiente la recuperación de sus pertenencias y el acceso a posibles evidencias del operativo. Un editorial conjunto publicado por el Houston Chronicle y el Portland Press Herald señaló la semana pasada que los abogados de la familia habían solicitado preservar posibles videos que podrían ser sobrescritos. A un mes de los disparos que terminaron con la vida del colombiano, el foro permitió que sus padres fueran escuchados en el lugar donde murió su hijo. Siga leyendo: De la Espriella le pide a Estados Unidos suspender aranceles: “Tuve una conversación con Marco Rubio” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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