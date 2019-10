Chile ganó, pero Rueda quiere más

El técnico colombiano Reinaldo Rueda se mostró tranquilo por el resultado, más no conforme con el funcionamiento de su equipo y por eso, en la rueda de prensa posterior a la victoria 3-2 ante Guinea, sostuvo que siguen faltando cosas por mejorar.

Los goles de los australes fueron marcados por Jean Meneses, a los 64 minutos; Felipe Mora, a los 71 y Arturo Vidal, de penal, a los 74. Por Guinea anotaron Ibrahima Sory Conte (38’) e Ibrahim Camará (80’).

Según reseña EFE, el vallecaucano expresó que “sabíamos que iba a ser un partido complicado por las características del rival, muy físico y atlético. El resultado, por la reacción en el segundo tiempo, nos fortalece, pero tenemos que mejorar”.

Y finalizó: “venimos de no estar en un Mundial y de ser cuartos en la Copa América. No vamos a jugar igual que hace diez años, pero no perderemos el ADN chileno”.

Igual pensamiento tiene el volante Arturo Vidal, quien también reconoció que deben mejorar muchas cosas si quieren clasificarse para el próximo Mundial de Catar.

“Faltan detalles por corregir. Sabemos el nivel que ha tenido la selección durante mucho tiempo, pero hay nuevos jugadores y un nuevo seleccionador. Hay que mejorar mucho para llegar bien a las Eliminatorias”, concluyó .