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Luis de la Fuente convocó al colombo-español Christian Mosquera, que milita en el Arsenal, para amistosos con Serbia y Egipto

El defensa nacido en Alicante de padres colombianos juega en el Arsenal de la Liga Premier, y estuvo convocado a un microciclo Sub-20 con la Tricolor, pero no jugó.

  • El defensa Christian Mosquera nacido en Alicante de padres colombianos y que milita en el Arsenal fue convocado a la selección de España. FOTO GETTY
    El defensa Christian Mosquera nacido en Alicante de padres colombianos y que milita en el Arsenal fue convocado a la selección de España. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El colombo-español Christian Mosquera fue convocado por el técnico Luis de la Fuente para ser parte de la Selección de España para la ventana que arranca el próximo lunes 23 de marzo, para afrontar los dos partidos amistosos ante Serbia y Egipto.

El central que cumple con una buena campaña con el Arsenal, y ha hecho todas las divisiones menores con la selección ibérica, recibe así la recompensa a su dedicación, trabajo y disciplina.

Con Colombia, Christian estuvo en una convocatoria, en la categoría Sub-20 que en su momento dirigía Héctor Cárdenas, pero debido a que nunca jugó, se abrió la posibilidad de que pudiera actuar por España y eso es lo que acaba de pasar, ya que al ser convocado con la categoría absoluta ya se decanta por ese país.

Mosquera fue llamado junto a Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo; que militan en el Atlético Madrid, Tottenham, Athletic, Barcelona, Real Madrid, Chelsea y Bayer Leverkusen.

Nacido en Alicante, pero de padres colombianos, Christian empezó desde los 14 años en las divisiones menores de la Selección española y en 2024 hizo parte del equipo nacional que se quedó con el oro de los Juegos Olímpicos de París.

En 2021 fue incluido en la lista de los mejores 60 futbolistas de la categoría sub-17 por The Guardian.

En su carrera aparece el paso por equipos como Valencia FC Mestalla y Valencia en España y actualmente hace parte del Arsenal de Inglaterra.

Un total de 27 jugadores han sido citados por Luis de la Fuente de cara a esta primera concentración del año 2026, la última ventana previa a la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

España y Serbia se han enfrentado en tres ocasiones hasta la fecha, con un balance de dos triunfos y un empate a favor de los intereses españoles.

Contra Egipto han jugado un único partido, en mayo de 2006, en el Martínez Valero de Elche, y con victoria para España por dos goles a cero.

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