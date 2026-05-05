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¡Es oficial! Diésel sube $200 y gasolina $400: estos son los nuevos precios por ciudad

Desde este lunes 4 de mayo subieron gasolina y diésel en Colombia, presionando transporte, alimentos e inflación, mientras el Gobierno defiende el ajuste por razones fiscales.

  • Expertos coinciden en que, aunque el incremento de $200 por galón de diésel parece moderado, su efecto acumulado puede presionar la inflación. FOTO: Getty.
    Expertos coinciden en que, aunque el incremento de $200 por galón de diésel parece moderado, su efecto acumulado puede presionar la inflación. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 44 minutos
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Desde este lunes 4 de mayo, llenar el tanque será más costoso en Colombia. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) confirmó un aumento de $400 en la gasolina corriente y de $200 en el diésel (ACPM), en una decisión que impacta de inmediato a conductores, transportadores y empresas.

El ajuste, anunciado días atrás por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la rueda de prensa de tasas de interés del Banco de la República, eleva el precio promedio de la gasolina a $15.848 por galón, marcando el segundo incremento consecutivo tras el alza del 1 de abril. En el caso del diésel, el costo promedio nacional se ubica en $11.282 por galón.

Así las cosas, de acuerdo con la CREG, los precios reflejan el alza frente a los estipulados a inicios de abril, cuando el promedio de la gasolina en 18 ciudades se encontraba en $15.551 por galón y el ACPM en $11.161, lo que evidencia el aumento aplicado en la nueva actualización.

La medida aplica en todo el territorio, incluidas zonas de frontera como Cúcuta y Pasto, donde históricamente los precios han sido más bajos.

Conozca aquí: Cambio en la fórmula del diésel subiría $5.700 el galón en Colombia

Precios por ciudades: así quedó el mapa del combustible

Gasolina corriente

En las principales ciudades del país, los precios quedaron así:

Bogotá: $16.291

Medellín: $16.211

Cali: $16.300

Barranquilla: $15.924

Cartagena: $15.881

Montería: $16.131

Bucaramanga: $16.049

Villavicencio: $16.391

Pereira: $16.236

Manizales: $16.264

Ibagué: $16.205

Pasto: $13.887

Cúcuta: $14.252

Diésel (ACPM)

Bogotá: $11.576

Medellín: $11.601

Cali: $11.724

Barranquilla: $11.251

Cartagena: $11.216

Montería: $11.466

Bucaramanga: $11.325

Villavicencio: $11.676

Pereira: $11.663

Manizales: $11.649

Ibagué: $11.567

Pasto: $10.496

Cúcuta: $9.453

Siga leyendo: Precio de la gasolina en Colombia sube $400 desde hoy: estas son las razones que da el Gobierno

Gobierno defiende el alza por presión fiscal y mercados externos

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue enfático en justificar la decisión al decir que el país no tiene margen para sostener subsidios en el actual contexto internacional.

“Es lo responsable y lo conveniente. Cuando es posible bajar los precios se hará, pero cuando las circunstancias obligan a subirlos para evitar desequilibrios fiscales, hay que hacerlo”, afirmó Ávila.

Detrás del ajuste hay un cóctel de factores externos, según Hacienda, como la volatilidad del precio del petróleo y la crisis en Medio Oriente han encarecido el crudo, presionando las finanzas públicas y elevando el costo de importar combustibles y sus derivados.

El ministro también lanzó una crítica directa al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el mecanismo que durante años amortiguó los incrementos. “Es el peor de los subsidios que puede hacer el Estado”, dijo, al advertir que su sostenibilidad está comprometida.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Aunque el aumento del ACPM es menor que el de la gasolina, su impacto económico es más profundo. Gremios del transporte y sectores productivos ya advierten sobre un posible efecto en cascada en los precios de los alimentos y bienes básicos.

Además: Ministro de Hacienda anunció subida de $400 en la gasolina, tras volver a junta del Banrep que mantuvo tasas

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