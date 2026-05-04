Prográmese: así quedaron las fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2026, ¿cuándo juega Nacional?

Ese juego está programado para el horario prime de la televisión: se medirán el sábado 9 de mayo, a partir de las 8:20 p.m., en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca en el emparejamiento de clubes rojos.

¿Cuándo y a qué hora jugará Atlético Nacional?

Nacional fue el mejor equipo del semestre. Terminó la fase regular siendo primero, con 40 puntos. El cuadro verde, dirigido por Diego Arias, es favorito para ser campeón. No solo por el lugar que ocupó en la tabla. También debido a que tiene la nómina más costosa del fútbol colombiano: la única que está por encima de 20 millones de euros según Transfermarkt.

El cuadro verde se medirá contra Internacional de Bogotá, que ha dado sorpresa esta campaña. El elenco bogotano recibirá a los antioqueños el próximo sábado 9 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 4:00 p.m. en uno de los juegos que genera mayor expectativa.

Entre tanto, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el Deportes Tolima recibirá al Deportivo Pasto, uno de los mejores elencos del torneo, a partir de las 6:30 p.m. del sábado. El único encuentro que se disputará el domingo 10 de mayo será el emparejamiento entre Once Caldas y Junior de Barranquilla (6:10 p.m.).

¿Cuándo serán los playoffs de vuelta?

Entre tanto, los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga se disputarán entre el martes 12 de mayo y el miércoles 13 de este mes. El primer día se enfrentarán Atlético Nacional e Inter de Bogotá en el Atanasio Girardot a partir de las 6:20 p.m., mientras que, al final de ese encuentro, desde las 8:30 p.m., Santa Fe recibirá al América en El Campín.