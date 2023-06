El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, envió varios mensajes subliminales con la convocatoria para los partidos amistosos frente a Irak, 16 de junio y Alemania, el 20. Acá, con distintos analistas, les mostramos cuáles son. El ciclo del Tigre Falcao llega a su fin Desde que el técnico Néstor Lorenzo llegó al seleccionado, venía llamando a Radamel Falcao García. Sin embargo, esta vez lo dejó al margen pese a que no tiene ningún inconveniente físico, más allá de que no sea titular del Rayo Vallecano. El exgoleador Arnoldo Iguarán manifestó que es normal que se esté dando esta transición. “Recuerdo que después del Mundial de Italia 90 a mí me tocó abrirle paso a los delanteros que venían atrás y es normal lo que sucede con Falcao, porque hay otros hombres, que hoy, están en un nivel superior y deben ocupar ese lugar”. Para esa posición Lorenzo llamó a Rafael Santos Borré y Diego Valoyes. Mientras que atrás de ellos vienen Jhon Jader Durán, Cristian Arango, Alfredo Morelos y Hárold Preciado, por mencionar solo 4 nombres. Además de Miguel Borja, que ha mejorado su nivel con River Plate.

Se busca el reemplazo de David Ospina Más allá de que Camilo Vargas sea el primero en la fila para la posición de portero, el llamado de Álvaro Montero y Kevin Mier tiene la intención de consolidar a un nuevo portero para el proceso de eliminatorias que comenzara en septiembre. El exportero de la Selección Colombia, José María Pazo, fue claro: “Es hora de que Kevin Mier sea el portero de la Selección, ha hecho todos los procesos juveniles y lo que viene realizando en Atlético Nacional le dan la autoridad para reclamar esa posición”. Dijo que está bien que lo lleven de la mano de Camilo Vargas, pero que el técnico Lorenzo debe soltarle la portería al joven portero (23 años). Juveniles tendrán un lugar en el recambio El mensaje del seleccionador nacional de convocar a Kevin Mier, Andrés Salazar, Yerson Mosquera, Óscar Cortés, Kevin Castaño y Ýaser Asprilla, quienes no superan los 23 años de edad es que los jóvenes empezarán a hacer parte del recambio. Así lo explicó el exmundialista Luis Alfonso “Bendito” Fajardo. “A mí me tocó ir joven a la Selección y había una mezcla con jugadores de mayor recorrido. Colombia está sacando futbolistas de gran talento en las categorías juveniles y así lo demostraron en el Mundial Sub-20, me parece que está bien que el profe Lorenzo siga con el proceso que tienen estos muchachos”. James irá en la medida que juegue Se acabaron los intocables en la Selección y el seleccionador deja claro que jugadores de ascendencia, como James Rodríguez, tendrán espacio en la medida que estén jugando. “Eso es una decisión sana”, así lo indicó el técnico tolimense, Hernán Torres. “Antes se llamaba a James independientemente de si jugaba o estaba en un nivel importante, hoy parece que ya le tocará pelear un lugar o, por lo menos, ese es el mensaje que se envía con la convocatoria. Esperemos que eso sirva para que se mejore la competitividad”.