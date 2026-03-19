Néstor Lorenzo reveló la fórmula de Colombia para enfrentar a Croacia y Francia antes del Mundial de 2026

A menos de tres meses para que se dé el pitazo inicial del Mundial de Norteamérica 2026 (11 de junio), el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, despejó dudas y dio a conocer la lista de 26 jugadores que disputarán los amistosos ante Croacia y Francia, los días 26 y 29 de marzo en Estados Unidos. Lea aquí: Estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia Esta convocatoria se acerca mucho al grupo definitivo para el regreso de la Tricolor a la Copa Mundo de la FIFA, luego de su ausencia en Catar 2022. Entre los habituales no figura el zaguero Yerry Mina (Cagliari), quien se recupera de una lesión. Tampoco fueron llamados en esta ocasión Yáser Asprilla, sin continuidad en el Galatasaray; Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien este jueves marcó gol con el Betis en la Europa League; ni Carlos Cuesta, actual suplente en el Vasco da Gama.

James tiene la bendición de Lorenzo

Como se esperaba, pese a las críticas de un sector de la afición, Lorenzo le hizo el guiño a James Rodríguez, el creativo que viene sin competencia tras vincularse recientemente al Minnesota United de la MLS. Esto reafirma que, independientemente de la liga, su rol como guía espiritual y táctico sigue siendo clave para el estratega y el equipo.

Lorenzo decidió mezclar el plantel con regresos clave y una apuesta clara por la continuidad del bloque que brilla en Europa y Brasil. Lo más destacado de la lista es el presente inmejorable de sus referentes ofensivos. Colombia llegará a Washington y Orlando con una delantera de élite: Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Portugal), quienes atraviesan el pico más alto de sus carreras como figuras en los cuartos de final de la Champions League. Le puede interesar: Video| Gol del Cucho Hernández para la remontada del Real Betis en Europa League La inclusión de Richard Ríos (Benfica) y Juan David Cabal (Juventus) confirma que el cuerpo técnico prioriza a los jugadores que compiten bajo la presión continental. Asimismo, este llamado marca el retorno de piezas que aportan explosividad y profundidad, como Déiver Machado y Daniel Muñoz, este último tras superar problemas físicos. Con ellos se busca recuperar la salida limpia y el juego asociativo por las bandas, algo que se extrañó previamente. Ambos laterales tendrán la tarea de lidiar con la velocidad de Kylian Mbappé, convocado estelar de Francia. Por otro lado, con Jaminton Campaz y Johan Carbonero, Lorenzo premia el desequilibrio individual en el fútbol brasileño y argentino, buscando alternativas para romper defensas cerradas.

¿Qué ligas aportan más jugadores?

En la plantilla se nota una mayor presencia de jugadores que actúan en las ligas de Brasil y Argentina, con 9 convocados entre ambos países. En contraste, del torneo local solo acudirá el arquero David Ospina. Lorenzo demuestra que no está experimentando; su tarea es darle solidez al proceso. Enfrentar a Croacia y Francia en una misma semana es la prueba definitiva para medir el nivel real de esta selección antes de la competencia oficial. Es una lista de “pesos pesados” con toques de frescura, diseñada para competir ante la élite del fútbol mundial.

¿Quiénes son los convocados?