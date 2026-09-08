Con Atlético Nacional clasificados a cuartos de final, así está el cuadro de la Copa Betplay 2026

Aún quedan por definir seis equipos que disputarán un pase a las semifinales del campeonato, que también podría tomar la medida de partido único en los cuartos de final para agilizar el calendario y que pueda concluir tanto Copa como Liga Betplay antes del 24 de diciembre. Nacional y Llaneros esperan rival, así está el cuadro:

Con el triunfo verdolaga gracias a los goles de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez, Nacional se instaló en la instancia de los ocho mejores del torneo que une a los equipos de primera y segunda división en el fútbol colombiano. Los antioqueños se unen a Llaneros, equipo que ya estaba ubicado en los cuartos de final tras eliminar el pasado miércoles 2 de septiembre a Deportes Quindío en la tanda de penales.

Una contundente victoria por 3-0 sobre el Deportivo Cali el pasado lunes 7 de septiembre en el Atanasio Girardot le dio a Atlético Nacional el pase a los cuartos de final de la Copa Betplay 2026. El duelo entre verdes fue a partido único como todos los compromisos de los octavos de final del torneo, esto debido al recorte del calendario por el terremoto que estremeció a Colombia el pasado 10 de agosto.

El próximo miércoles 9 de septiembre, Llaneros conocerá a su contrincante en la siguiente ronda cuando se enfrenten en el estadio Olaya Herrera a Internacional de Bogotá. Cundinamarca será local por ser de la segunda división. El favorito para este duelo es el Internacional (anterior Equidad), aunque se puede dar una sorpresa en el partido programado para las 6:00 p.m. y será transmitido por el canal de YouTube oficial de Win Sports.

A la misma hora, el América de Cali (único grande del país que nunca ganó la copa) recibe al Deportivo Pereira en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La “Mecha” lidera la Liga Betplay, mientras que Pereira se apega a la copa porque en liga las cosas no marchan por varios problemas extracancha. Este partido irá por Win Sports+.

Una hora después, a las 7:00 p.m., el Once Caldas de Hernán Darío Herrera y Dayro Moreno recibe a Alianza Valledupar, club que estrena técnico por estos días con Flavio Torres. En un duelo que se presta para que Dayro sea titular y aumente su cuota goleadora (va en 385 goles), el Blanco Blanco busca el triunfo sin muchas complicaciones contra los vallenatos. La transmisión se podrá seguir en el YouTube oficial de Win Sports.

Por último, el Deportivo Independiente Medellín jugará en la altura de San Juan de Pasto contra el Deportivo Pasto. Los de Amaranto Perea buscan su cuarta Copa Colombia y acabar con la sequía en sus vitrinas. La pelota en el estadio Departamental Libertad rodará a las 8:10 p.m. con transmisión de Win Sports+. De aquí saldrá el rival de Atlético Nacional, si gana el “Poderoso”, habrá Clásico Paisa en cuartos de final.

Fortaleza que ya está clasificado a los octavos de final, espera por su rival, que saldrá del duelo entre Unión Magdalena y Santa Fe, que está programado para la próxima semana. Mientras tanto, el duelo entre Millonarios y Barranquilla se jugará el 2 de octubre.

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