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“A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo”: Arturo Vidal sobre la situación de Ronaldo con Portugal

El chileno Arturo Vidal, uno de los mejores jugadores sudamericanos de todos los tiempos, mostró su apoyo a Cristiano Ronaldo.

  • Cristiano Ronaldo recibió el apoyo de Arturo Vidal. FOTOS: Instagram Cristiano y kingarturo23oficial
    Cristiano Ronaldo recibió el apoyo de Arturo Vidal. FOTOS: Instagram Cristiano y kingarturo23oficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Si hay un jugador que rivalizó con Arturo Vidal en sus tiempos en Europa, principalmente en las noches de Champions League, fue Cristiano Ronaldo. El astro luso siempre estuvo en el ojo del huracán cuando enfrentó a clubes como Bayern Múnich, Juventus o Inter, en los cuales militó el chileno Vidal, siendo ambos protagonistas de importantes partidos.

Con el tiempo, Vidal fue sincero y siempre puso a Lionel Messi por encima de CR7 en la eterna discusión sobre quién es mejor entre ellos dos; sin embargo, ante la reciente situación que atraviesa el luso, Arturo se solidarizó con él. Al igual que Cristiano, “El Rey” sabe lo que es darle títulos a una nación que no tenía antes de él, como Ronaldo en Portugal y Vidal en el combinado chileno.

“Lo de Cristiano es una vergüenza. Un jugador como Cristiano está entre los cuatro mejores jugadores de la historia. Cada uno los pondrá primero, segundo, tercero, como quiera. Pero es uno de los mejores de la historia y que salga así de la selección es muy feo. Y más cuando él dio una entrevista, dijo lo que estaba pasando, dijo cuáles eran las opciones y que después el entrenador salga a decir eso... creo que lo deja muy mal parado al entrenador. Se equivoca mucho en cómo lo hace”, mencionó vía stream Arturo Vidal.

El histórico mediocampista astral que supo dejar el nombre de su país en lo más alto del fútbol reconoce a Ronaldo como una parte importante de este deporte. Quizá, compartir algunas cualidades con el “Bicho” hace que pueda simpatizar más con el máximo anotador de la historia del fútbol. Ambos jugadores son mayores de 39 años y continúan compitiendo, principalmente, para agigantar su leyenda.

“A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es un jugador que le ha dado todo a Portugal, que lo puso entre las mejores selecciones del mundo. Un jugador así no puede salir así de la selección. Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera. Porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel. Todo el apoyo a Cristiano. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas”, afirmó Arturo.

Vidal, al igual que Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Marcelo Díaz y los demás jugadores de la selección chilena bicampeona de América en 2015 y 2016, recibe constantemente el cariño del pueblo astral por las gestas obtenidas y la buena participación en los mundiales de 2010 y 2014, por eso menciona temas como la protección y el respeto a la leyenda de CR7 en su país.

En cuanto a culpas se trata, Vidal es claro con su pensamiento y apunta a Jorge Jesús, técnico de Portugal, como el principal responsable. El “Rey” recalca que no era necesario imponer a toda costa a Cristiano en el equipo, no obstante, la situación pudo tener un manejo mejor, según el chileno.

“Nadie dice que Cristiano Ronaldo tenía que jugar todos los minutos con la selección de Portugal, pero no se le puede tratar como uno más. Porque nunca será uno más. Las formas, señoras y señores. Las formas siempre serán importantes. Y Jorge Jesús no supo cuidar y gestionar a la máxima leyenda portuguesa de todos los tiempos”, culminó.

Arturo Vidal por el momento continúa como profesional vistiendo los colores del equipo de sus amores: Colo-Colo. A sus 39 años sigue vigente y no piensa retirarse de la selección de Chile, al menos en el corto plazo.

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Lea también: ¿Falta de respeto? Rafael Leão usó la camiseta número 7 de Portugal un día después de la salida de Cristiano Ronaldo

¿Qué dijo exactamente Arturo Vidal sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal?
Arturo Vidal calificó la salida de CR7 como una «vergüenza» y un hecho «muy feo». El chileno arremetió contra el técnico Jorge Jesús, señalando que se equivocó en las formas de gestionar la salida del astro portugués y que un jugador de su magnitud debe ser protegido y respetado.
¿A quién responsabiliza Arturo Vidal por el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Portugal?
Vidal apunta directamente al director técnico de la selección portuguesa, Jorge Jesús, como el principal responsable. Según el mediocampista chileno, el entrenador no supo cuidar, gestionar ni respetar a la máxima leyenda del fútbol portugués.
¿Qué opina Arturo Vidal sobre la suplencia o el tiempo de juego de Cristiano Ronaldo?
Vidal aclaró que nadie exigía que Cristiano Ronaldo jugara obligatoriamente todos los minutos en los partidos de Portugal, pero enfatizó que «nunca será uno más» debido a su jerarquía histórica, por lo que las formas de manejar su rol dentro del equipo no fueron las adecuadas.
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