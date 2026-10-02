Ni Paramount ni Warner Bros: la millonaria fusión de ambas compañías ya tiene nuevo nombre, ¿cuál es?

La futura fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount ya tiene nuevo nombre. El CEO de esta última compañía, David Ellison, anunció este viernes que esta será conocida como Skydance.
“Paramount y Warner Bros. moldearon más de un siglo de cultura. Al combinarlas, no estamos reescribiendo la historia: estamos dotando a estos icónicos estudios de un motor más potente. Juntos, somos Skydance: un hogar centrado en la creatividad para narrativas audaces y de calidad”, dijo el multimillonario en una publicación en X.
Contexto: Paramount supera último obstáculo para su megafusión con Warner Bros. tras acuerdo con estados de EE. UU.
A los aficionados del cine este nombre se les hará familiar. Skydance es la empresa de cine y televisión creada en 2006 por el mismo Ellison, que en 2024 se fusionó con Paramount Global y que ha desarrollado películas como Star Trek: en la oscuridad, Guerra Mundial Z y Misión imposible: Protocolo fantasma.
La nueva unión es uno de los negocios más relevantes realizados en los últimos años en el mundo del entretenimiento. Skydance será la combinación de dos de los estudios más grandes de Hollywood y también tendrá dentro de su catálogo las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, y los canales CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central y Food Network.