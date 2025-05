Cristiano Ronaldo quiere jugar el mundial de Clubes, ¿cuáles son los principales destinos donde suena?

El portugués de 40 años podría tratar de participar en esta competición buscando un traspaso durante la ventana especial de fichajes abierta por la FIFA del 1 al 10 de junio, con el objetivo de permitir a los equipos participantes contar con nuevos jugadores durante el torneo.

Los aficionados de Al Nassr, por su parte, no quieren creerlo: “No se ha anunciado nada oficial, gracias a Dios, no ocurrirá”, espera Turki Al-Qahtani para la AFP. “Creo que es solo un rumor”, insiste Turki Al Salis, “Cristiano Ronaldo forma parte de un proyecto del gobierno vinculado al plan Vision 2030 y no creo que la información (de su salida) sea verdadera”.