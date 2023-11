La jugada ocurrió cuando un defensor rival se deslizó para tratar de quitarle el balón a Cristiano y el portugués se dejó caer en el área . De inmediato el árbitro sancióno penalti, pero Cristiano se levantó rápido y le dijo al colegiado que no había sido falta antes de que el VAR revisara la acción y confirmara lo que el portugués manifestó.

El encuentro terminó 0-0, pero el gesto de Cristiano dio la vuelta al mundo por las redes sociales . Sin embargo, no es la primera vez que sucede un hecho así. Jugadores como el alemán Klose o el italiano Andrea Belotti ya lo habían realizado, pero siempre causará mayor impacto si lo hace uno de los jugadores más importantes de toda la historia.

El árbitro sancionó pena máxima y, cuando se disponía a expulsar a Hain, decidió recurrir a la opinión de Klose y éste admitió que no había sido falta en su contra, así que no hubo expulsión y el penalti no se sancionó.