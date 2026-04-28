Llueven críticas al nuevo álbum Panini por su cantidad, valor, calidad y otros aspectos

Algunos coleccionistas y especialistas han expuesto en redes sociales su descontento por el nuevo álbum Panini.

Uno de los cambios más notorios para esta edición es el salto en la cantidad total de láminas: 980, muy por encima de las 600 que solían componer colecciones anteriores. Este incremento responde a la ampliación del Mundial a 48 selecciones, lo que naturalmente exige mayor contenido.

Y es que la cantidad, unido al precio de cada lámina, hace pensar que completar el álbum podría costar alrededor de $690.000, sin contar las láminas repetidas, un factor inevitable en este tipo de colecciones y que complica aún más la tarea.

El sobre con 7 láminas tiene un costo de $5.000, valor que Panini ha defendido aduciendo que su política de precios ha sido relativamente baja en comparación con otros mundiales.