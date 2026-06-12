“No Ice In The Cup”: artistas y activistas de EE. UU. lanzan campaña contra la presencia de ICE en el Mundial 2026

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, los eventos públicos masivos se han convertido en zonas de riesgo para muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos. Conciertos y otros espectáculos han sido utilizados para realizar redadas y detenciones, una práctica que ha sido criticada por artistas, asistentes y organizaciones de derechos humanos.
Esa era una de las preocupaciones que estos últimos colectivos habían manifestado de cara al Mundial de 2026. Ante ello, un grupo de artistas y activistas se unió para crear “No Ice In The Cup”, una campaña en contra de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
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Como explica en su mismo sitio web oficial, este movimiento “es un llamado nacional a la acción que exige que la Copa Mundial siga siendo un evento alegre, seguro y protegido para que todos la disfruten”. Por eso, las exigencias son que ICE se mantenga alejada de los estadios, de las reuniones para ver los partidos, de los negocios locales y de las calles donde la gente se reunirá para celebrar el deporte que tanto ama.
No Ice In The Cup está conformada por artistas, abogados, atletas, grupos de veteranos y sindicatos de todo Estados Unidos. Sin embargo, fueron estos primeros quienes se encargaron de llevar a cabo una estrategia de arte público que se ha vuelto viral en las redes sociales y que también ha aparecido en algunos de los programas de televisión más vistos de Norteamérica.