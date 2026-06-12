Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Los animales que intentaron predecir los mundiales: desde el pulpo Paul hasta las nutrias que acertaron con Argentina

Desde Alemania 2010 hasta Qatar 2022, distintos animales fueron utilizados para anticipar resultados de partidos y campeones del mundo, convirtiéndose en fenómenos mediáticos pese a la ausencia de evidencia científica que respalde sus supuestas capacidades predictivas.

  • Desde 2010, animales fueron utilizados para anticipar resultados de partidos mundialistas. FOTO: AFP vía Getty Images.
    Desde 2010, animales fueron utilizados para anticipar resultados de partidos mundialistas. FOTO: AFP vía Getty Images.
  • Paul, un pulpo alemán, acertó ocho pronósticos durante el Mundial de Sudáfrica 2010. FOTO: AFP vía Getty Images.
    Paul, un pulpo alemán, acertó ocho pronósticos durante el Mundial de Sudáfrica 2010. FOTO: AFP vía Getty Images.
  • Cabeção, una tortuga de Brasil, acertó el triunfo local en el partido inaugural de 2014. FOTO: Redes sociales.
    Cabeção, una tortuga de Brasil, acertó el triunfo local en el partido inaugural de 2014. FOTO: Redes sociales.
  • Achilles, un gato del Museo Hermitage, ganó fama por sus pronósticos en Rusia 2018. FOTO: AFP vía Getty Images.
    Achilles, un gato del Museo Hermitage, ganó fama por sus pronósticos en Rusia 2018. FOTO: AFP vía Getty Images.
  • Dos nutrias de Tailandia anticiparon que Argentina vencería a Francia en Qatar 2022. FOTO: EFE.
    Dos nutrias de Tailandia anticiparon que Argentina vencería a Francia en Qatar 2022. FOTO: EFE.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
bookmark

Cada edición de la Copa del Mundo reabre el debate sobre qué selección logrará el título. Mientras aficionados y analistas recurren a estadísticas, antecedentes deportivos y rendimiento reciente para proyectar resultados, desde hace casi dos décadas existe una tradición paralela vinculada al torneo: animales que son presentados como “oráculos” capaces de anticipar el desenlace de los partidos.

Pulpos, tortugas, gatos y nutrias han protagonizado esta práctica en distintos países, especialmente durante los Mundiales disputados entre 2010 y 2022.

Siga leyendo: ¡De Antioquia para el mundo! El carriel de los arrieros que lució Ryan Castro en la inauguración del Mundial 2026

La dinámica suele ser similar. Zoológicos, acuarios y otras instituciones colocan alimentos o elementos asociados a dos selecciones y observan cuál opción elige primero el animal. Esa decisión es interpretada como una predicción del resultado del encuentro, generando atención mediática y seguimiento entre los aficionados.

Paul, el pulpo que alcanzó fama mundial en Sudáfrica 2010

El caso más conocido ocurrió durante el Mundial de Sudáfrica 2010 con Paul, un pulpo que habitaba en el acuario SEA LIFE Oberhausen, en Alemania. El molusco elegía entre dos cajas transparentes con comida decoradas con las banderas de los equipos que se enfrentaban.

Lo que comenzó como una actividad dentro del acuario adquirió alcance internacional cuando Paul acertó los resultados de los partidos de Alemania durante el torneo. Entre sus pronósticos estuvieron las victorias del combinado alemán, la derrota frente a Serbia y la eliminación ante España en semifinales.

Su predicción más recordada fue la de la final entre España y Países Bajos. Tras elegir la opción correspondiente al equipo español, el resultado terminó coincidiendo con lo ocurrido en el campo de juego, donde España se impuso por 1-0 gracias al gol de Andrés Iniesta.

Paul concluyó el campeonato con una marca de ocho aciertos en ocho predicciones, una cifra que impulsó su popularidad a nivel internacional. Como reconocimiento simbólico, recibió una réplica de la Copa del Mundo por parte del acuario. Meses después, en octubre de 2010, falleció. Según informó la institución, había nacido en Inglaterra y alcanzó la expectativa de vida habitual de su especie. Sus cenizas fueron depositadas en una urna ubicada dentro de una figura conmemorativa instalada en el acuario.

Paul, un pulpo alemán, acertó ocho pronósticos durante el Mundial de Sudáfrica 2010. FOTO: AFP vía Getty Images.
Paul, un pulpo alemán, acertó ocho pronósticos durante el Mundial de Sudáfrica 2010. FOTO: AFP vía Getty Images.

No se pierda: A los 91 años, periodista argentino Macaya Márquez va por su 18° Mundial: “Siento una obligación de hacerlo”

Los sucesores de Paul en Brasil, Rusia y Qatar

Tras la repercusión alcanzada por el pulpo alemán, distintos recintos intentaron replicar la fórmula en los torneos posteriores.

1. Cabeção, la tortuga de Brasil 2014

Durante la Copa del Mundo celebrada en Brasil apareció Cabeção, conocida también como “Cabeza Grande”, una tortuga de 25 años que vivía en un santuario de Praia do Forte. El animal ganó notoriedad tras anticipar correctamente la victoria de Brasil en el partido inaugural del campeonato. Sin embargo, no logró mantener una racha comparable a la de Paul.

Cabeção, una tortuga de Brasil, acertó el triunfo local en el partido inaugural de 2014. FOTO: Redes sociales.
Cabeção, una tortuga de Brasil, acertó el triunfo local en el partido inaugural de 2014. FOTO: Redes sociales.

2. Achilles, el gato de Rusia 2018

En el Mundial de Rusia 2018, el protagonismo recayó sobre Achilles, un gato blanco y sordo residente del Museo Hermitage de San Petersburgo. Para realizar sus predicciones, escogía entre recipientes de comida identificados con las banderas de las selecciones participantes.

El felino acertó varios encuentros durante la fase inicial del torneo y se convirtió en una figura seguida por medios y aficionados. Su condición de sordera también atrajo atención, ya que sus cuidadores señalaban que le permitía concentrarse sin distracciones externas. Aunque no logró una efectividad total, se consolidó como uno de los animales más conocidos de aquella edición.

Achilles, un gato del Museo Hermitage, ganó fama por sus pronósticos en Rusia 2018. FOTO: AFP vía Getty Images.
Achilles, un gato del Museo Hermitage, ganó fama por sus pronósticos en Rusia 2018. FOTO: AFP vía Getty Images.

3. Las nutrias que anticiparon el título de Argentina en Qatar 2022

La tradición continuó en Qatar 2022. En Tailandia, dos nutrias de un zoológico participaron en predicciones relacionadas con el campeonato. Utilizando nuevamente la elección de alimentos como método, los animales señalaron que Argentina derrotaría a Francia y se quedaría con el título mundial.

El pronóstico coincidió con el desenlace del torneo, que terminó con la consagración del equipo liderado por Lionel Messi tras la final disputada en Doha.

Dos nutrias de Tailandia anticiparon que Argentina vencería a Francia en Qatar 2022. FOTO: EFE.
Dos nutrias de Tailandia anticiparon que Argentina vencería a Francia en Qatar 2022. FOTO: EFE.

Lea también: Quiñones, el niño que jugaba descalzo en Nariño hizo historia en la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica

Un fenómeno mediático sin respaldo científico

A pesar de la popularidad alcanzada por estos animales, especialistas en comportamiento animal sostienen que no existe evidencia científica que demuestre capacidades predictivas relacionadas con eventos deportivos. Las elecciones realizadas por los ejemplares suelen atribuirse al azar, a estímulos vinculados con la comida o a comportamientos espontáneos.

Sin embargo, la combinación entre deporte, curiosidad y entretenimiento ha permitido que estos “oráculos” mantengan su presencia en el imaginario de los Mundiales. Con cada nueva edición del torneo, resurge el interés por encontrar al próximo animal capaz de captar la atención global con una predicción acertada.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos