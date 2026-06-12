Los animales que intentaron predecir los mundiales: desde el pulpo Paul hasta las nutrias que acertaron con Argentina

Cada edición de la Copa del Mundo reabre el debate sobre qué selección logrará el título. Mientras aficionados y analistas recurren a estadísticas, antecedentes deportivos y rendimiento reciente para proyectar resultados, desde hace casi dos décadas existe una tradición paralela vinculada al torneo: animales que son presentados como “oráculos” capaces de anticipar el desenlace de los partidos. Pulpos, tortugas, gatos y nutrias han protagonizado esta práctica en distintos países, especialmente durante los Mundiales disputados entre 2010 y 2022. Siga leyendo: ¡De Antioquia para el mundo! El carriel de los arrieros que lució Ryan Castro en la inauguración del Mundial 2026

La dinámica suele ser similar. Zoológicos, acuarios y otras instituciones colocan alimentos o elementos asociados a dos selecciones y observan cuál opción elige primero el animal. Esa decisión es interpretada como una predicción del resultado del encuentro, generando atención mediática y seguimiento entre los aficionados.

Paul, el pulpo que alcanzó fama mundial en Sudáfrica 2010

El caso más conocido ocurrió durante el Mundial de Sudáfrica 2010 con Paul, un pulpo que habitaba en el acuario SEA LIFE Oberhausen, en Alemania. El molusco elegía entre dos cajas transparentes con comida decoradas con las banderas de los equipos que se enfrentaban. Lo que comenzó como una actividad dentro del acuario adquirió alcance internacional cuando Paul acertó los resultados de los partidos de Alemania durante el torneo. Entre sus pronósticos estuvieron las victorias del combinado alemán, la derrota frente a Serbia y la eliminación ante España en semifinales. Su predicción más recordada fue la de la final entre España y Países Bajos. Tras elegir la opción correspondiente al equipo español, el resultado terminó coincidiendo con lo ocurrido en el campo de juego, donde España se impuso por 1-0 gracias al gol de Andrés Iniesta. Paul concluyó el campeonato con una marca de ocho aciertos en ocho predicciones, una cifra que impulsó su popularidad a nivel internacional. Como reconocimiento simbólico, recibió una réplica de la Copa del Mundo por parte del acuario. Meses después, en octubre de 2010, falleció. Según informó la institución, había nacido en Inglaterra y alcanzó la expectativa de vida habitual de su especie. Sus cenizas fueron depositadas en una urna ubicada dentro de una figura conmemorativa instalada en el acuario.

Paul, un pulpo alemán, acertó ocho pronósticos durante el Mundial de Sudáfrica 2010. FOTO: AFP vía Getty Images.

Los sucesores de Paul en Brasil, Rusia y Qatar

Tras la repercusión alcanzada por el pulpo alemán, distintos recintos intentaron replicar la fórmula en los torneos posteriores.

1. Cabeção, la tortuga de Brasil 2014

Durante la Copa del Mundo celebrada en Brasil apareció Cabeção, conocida también como “Cabeza Grande”, una tortuga de 25 años que vivía en un santuario de Praia do Forte. El animal ganó notoriedad tras anticipar correctamente la victoria de Brasil en el partido inaugural del campeonato. Sin embargo, no logró mantener una racha comparable a la de Paul.

Cabeção, una tortuga de Brasil, acertó el triunfo local en el partido inaugural de 2014. FOTO: Redes sociales.

2. Achilles, el gato de Rusia 2018

En el Mundial de Rusia 2018, el protagonismo recayó sobre Achilles, un gato blanco y sordo residente del Museo Hermitage de San Petersburgo. Para realizar sus predicciones, escogía entre recipientes de comida identificados con las banderas de las selecciones participantes. El felino acertó varios encuentros durante la fase inicial del torneo y se convirtió en una figura seguida por medios y aficionados. Su condición de sordera también atrajo atención, ya que sus cuidadores señalaban que le permitía concentrarse sin distracciones externas. Aunque no logró una efectividad total, se consolidó como uno de los animales más conocidos de aquella edición.

Achilles, un gato del Museo Hermitage, ganó fama por sus pronósticos en Rusia 2018. FOTO: AFP vía Getty Images.

3. Las nutrias que anticiparon el título de Argentina en Qatar 2022

La tradición continuó en Qatar 2022. En Tailandia, dos nutrias de un zoológico participaron en predicciones relacionadas con el campeonato. Utilizando nuevamente la elección de alimentos como método, los animales señalaron que Argentina derrotaría a Francia y se quedaría con el título mundial. El pronóstico coincidió con el desenlace del torneo, que terminó con la consagración del equipo liderado por Lionel Messi tras la final disputada en Doha.

Dos nutrias de Tailandia anticiparon que Argentina vencería a Francia en Qatar 2022. FOTO: EFE.

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