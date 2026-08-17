Esta semana regresa el fútbol colombiano: ¿con qué partidos y cómo están los estadios?

Después de varios días de suspensión por el terremoto que sacudió al país, la Liga BetPlay-2 volverá a tener acción este miércoles con dos encuentros que marcarán el reinicio del campeonato colombiano.
El balón volverá a rodar a las 4:00 p. m. en el estadio Cincuentenario, donde Águilas recibirá a Llaneros en un compromiso correspondiente a la fecha 4. Será el primer partido de la Liga desde el receso obligado por la emergencia que afectó a diferentes regiones del país. Dos horas más tarde, a las 6:00 p. m., el turno será para el estadio General Santander de Cúcuta, donde el equipo local recibirá a Internacional de Bogotá en un encuentro que estaba aplazado de la fecha 2.
De esta manera, la competencia comenzará a recuperar el calendario que quedó alterado por la suspensión de los partidos.