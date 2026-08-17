Esta semana regresa el fútbol colombiano: ¿con qué partidos y cómo están los estadios?

De esta manera, la competencia comenzará a recuperar el calendario que quedó alterado por la suspensión de los partidos.

El balón volverá a rodar a las 4:00 p. m. en el estadio Cincuentenario, donde Águilas recibirá a Llaneros en un compromiso correspondiente a la fecha 4. Será el primer partido de la Liga desde el receso obligado por la emergencia que afectó a diferentes regiones del país. Dos horas más tarde, a las 6:00 p. m., el turno será para el estadio General Santander de Cúcuta, donde el equipo local recibirá a Internacional de Bogotá en un encuentro que estaba aplazado de la fecha 2.

Después de varios días de suspensión por el terremoto que sacudió al país, la Liga BetPlay-2 volverá a tener acción este miércoles con dos encuentros que marcarán el reinicio del campeonato colombiano.

El viernes comienza la fecha 6

La programación continuará el viernes con el inicio de la fecha 6 de la Liga BetPlay, que tendrá como primer encuentro el duelo entre Jaguares y Boyacá Chicó, programado para las 4:05 p. m.

El sábado será el turno de Independiente Medellín, que recibirá a Cúcuta Deportivo a las 8:15 p. m., en uno de los compromisos más atractivos de la jornada.

Por su parte, Atlético Nacional volverá a la acción el domingo, cuando se enfrente a Fortaleza en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso está programado para las 2:00 p. m.

¿Qué pasa con la Copa BetPlay?

Mientras la Liga se pone nuevamente en marcha, todavía está pendiente la definición de los duelos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

Atlético Nacional tiene como rival a Deportivo Cali, mientras que Independiente Medellín deberá enfrentar a Deportivo Pasto. La programación de esos compromisos todavía está por establecerse.

El calendario del fútbol colombiano tendrá así que ajustarse después del receso generado por la emergencia, con varios encuentros pendientes de programación.

¿Cómo están los estadios?

Uno de los principales interrogantes tras el terremoto está relacionado con las condiciones de los escenarios deportivos. Hasta el momento, los casos reportados corresponden principalmente a cuatro estadios: el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el Palogrande de Manizales, el Centenario de Armenia y el Pascual Guerrero de Cali. La situación más delicada se presenta en Pereira, donde el Hernán Ramírez Villegas sufrió importantes afectaciones y se adelantan las evaluaciones correspondientes para determinar si existe algún riesgo estructural que impida su utilización. Lo mismo ocurre en Manizales y Armenia.

En Cali, por su parte, el Pascual Guerrero también presentó afectaciones. Sin embargo, las evaluaciones realizadas determinaron que no presenta daños estructurales.

Por esta razón, mientras se conocen las decisiones definitivas sobre los escenarios, los partidos que Pereira y América de Cali tengan como locales permanecen a la espera de definir sede.