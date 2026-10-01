Dos lesionados dejó atraco masivo a caminantes en sendero ecológico entre Envigado y El Retiro

El plan de hacer senderismo por las zonas boscosas entre los municipios de Envigado y El Retiro, en Antioquia, terminó en un millonario atraco para 12 caminantes, quienes fueron interceptados por tres delincuentes, quienes con armas traumáticas no solo les quitaron sus pertenencias, sino que hirieron a dos de estas personas que intentaron resistirse al asalto.
Los hechos ocurrieron en la reserva San Sebastián de la Castellana, la cual pertenece a ambos municipios y que cuenta con centenares de kilómetros para caminata, miradores y miles de hectáreas de árboles, hongos y especies animales. Varios grupos de caminantes fueron afectados por los criminales que se ocultan en puntos estratégicos para interceptar a sus víctimas.