Julia Cristina Daza Noguera es la nueva directora de la Biblioteca Nacional de Colombia

Julia Cristina Daza Noguera es la nueva directora de la Biblioteca Nacional. Foto: Cortesía Ministerio de Cultura, Este jueves Julia Cristina Daza Noguera asumió el cargo de directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, en un acto de posesión ante la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín. La nueva directora nació en Ciénaga, Magdalena, y creció en Santa Marta. Es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Siga leyendo: Museo de Antioquia, 145 años: qué hacer en la Plaza Botero y el centro de Medellín en octubre En su trayectoria profesional ha desempeñado funciones relacionadas con la articulación territorial entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías. También ha liderado estrategias corporativas y diplomáticas en Europa y Singapur. Durante su posesión, la nueva directora agradeció al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y a la ministra de Cultura por la confianza para asumir la dirección de una institución fundada en 1777. “Es un enorme honor y una gran responsabilidad asumir la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia y sumarme al proyecto de la Patria Milagro. Recibo esta misión con humildad, gratitud y profundo sentido del deber”, afirmó Daza Noguera. La nueva directora señaló que su gestión estará enfocada en el cumplimiento de la misión de la Biblioteca Nacional: recuperar, conservar, catalogar y divulgar el patrimonio bibliográfico, hemerográfico, audiovisual y digital de Colombia. “La Biblioteca Nacional es el custodio de nuestra memoria. Asumo esta responsabilidad con el firme propósito de garantizar que el patrimonio de todos los colombianos esté preservado, digitalizado y accesible para las presentes y futuras generaciones”, señaló. Daza Noguera planteó cuatro ejes para su gestión: la salvaguardia integral del patrimonio bibliográfico y documental; el fortalecimiento y la descentralización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; la innovación y la convergencia digital; y la internacionalización del acervo bibliográfico nacional. Lea aquí: Este es el pasaporte cultural que puede llenar visitando 33 museos de Medellín La Biblioteca Nacional es la institución encargada de la conservación y divulgación del patrimonio bibliográfico y documental del país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.