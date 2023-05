Una jugada en el clásico entre Millonarios y Santa Fe generó nuevamente polémica en el fútbol colombiano y fue la no expulsión de Daniel Cataño , quien ya tenía amarilla por protestar y después golpeó con su codo la cara de Marlon Torres, pero el árbitro Wilmar Roldán no le mostró el segundo cartón amarillo.

En esta jugada no intervino el VAR y ni siquiera fue amonestación, lo que encendió la polémica y al técnico del Santa Fe, Harold Rivera, quien se refirió a esa situación.

“Nos pitan una pena máxima que la verdad no. Yo nunca hablo de los árbitros, no me gusta, pero si van al VAR, ¿por qué no miden con el VAR las otras situaciones?. A mí me parece que Cataño jugó gratis, jugó todo el partido, sobre todo por las faltas que hizo. Pero bueno, ya es interpretación de los árbitros”.