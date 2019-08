“Esta convocatoria la estaba soñando”: Daniel Muñoz

Daniel Muñoz, una de las más importantes contrataciones de Atlético Nacional para la actual temporada se mostró myu contento con el llamado del seleccionador Carlos Queiroz para hacer parte de los próximos juegos amistosos de Colombia, en septiembre venidero, ante Brasil y Venezuela.

Pero, igual, reveló que “me tocó pasar varias dificultades al lado de mi familia, pero lo que estoy viviendo es la recompensa a todo el trabajo”.

El policafécito jugador, que está siendo utilizado por el técnico Juan Carlos Osorio en diferentes posiciones contó, en rueda de prensa, tras las prácticas de este martes, que tuvo que “tocar puertas en 10 o 12 equipos y muchas me decían que no o, simplemente, no se daban las cosas para llegar, pero eso me sirvió para crecer mucho más y ser más fuerte”.

“La convocatoria la estaba soñando. Será lindo vestir esa camiseta con la que todo jugador sueña. Espero poder aprender mucho más”. Y apuntó que “es muy importante para mí esta primera convocatoria. Espero poder debutar en cancha con la Selección, pero estoy tranquilo y a total disposición”

“Sabía que la lista de convocados salía hoy, pero yo estaba tranquilo. Vine y entrené y al finalizar me dan la noticia que fui convocado. Fue una alegría muy grande para mí”, reseña en el portal del cuadro verde, agregando, también, que espera crecer lo suficiente para seguir siendo tenido en cuenta en los distintos llamados del elenco nacional.