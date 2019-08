Las 10 frases de Queiroz luego de entregar su convocatoria

El director técnico de la Selecciónl de mayores, el portugués Carlos Queiroz, tras dar a conocer la nómina de convocados para los juegos amistosos contra Brasil y Venezuela, de septiembre, ofreció una rueda de prensa en la que habló de los hombres que llamó, los que dejó por fuera y las expectativas venideras para el combinado tricolor.

Los dos capitanes de la Selección Colombia, James Rodríguez y Falcao García, son los grandes ausentes, mientras que las principakles novedades están por los lados del arquero Aldair Quintana, los volantes Daniel Muñoz, Orlando Berrío y Yairo Moreno, y el atacante Rafael Santos Borré.

Aquí las principales frases recogidas de su intervención:

1. “Vamos a estar bien en esta convocatoria, a pesar de septiembre es un poco temprano para jugar, pero hace parte del trabajo y del desarrollo, que sirve de preparación para los partidos de clasificación y la Copa América del próximo año”.

2. “Tenemos varios jugadores que pueden ganar un duelo individual y con eso el otro ya va perdiendo por 1 o por 2”.

3. “Tuve que hablar con los jugadores lesionados, entre ellos James, que es igual de importante a Mojica, Falcao y Cuéllar, lo importante es que seguimos preparando al equipo, dando lugar a otros jugadores, trabajar para dar solidez al equipo”.

4. “James y Falcao son dos personalidades, con experiencia, no son niños. Tienen la cabeza muy clara. Yo, aparte de las opiniones y la ayuda que estoy listo para ofrecer y estar cerca, lo importante que les digo es que no se olviden de ser felices. Estar feliz cada día da confianza, motivación y ganas. Ambos están en dos momentos diferentes de sus carreras”.

5. “Los partidos son muy buenos para nosotros, Brasil y Venezuela, pero estamos en un momento, no solo Colombia, muchas selecciones, de cambio muy difícil, hay que reinventar soluciones para la preparación de jugadores, con los calendarios que hay ahora en cada continente, por eso las selecciones de sur américa están casi bloqueadas para encontrar rivales, porque no es bueno para jugar sólo entre nosotros.”.

6. “Un jugador nació para jugar, no para perder tiempo en la banca”.

7. “Si tuviera la oportunidad de acabar con el término amistoso lo haría, porque de amistosos no tienen nada, pues se juega por el prestigio y la reputación del país, así que siempre tenemos que jugar esos partidos intentando ganar, peleando mucho, porque la victoria es importante para que los aficionados se sientan orgulloso de quienes los representaron con la camiseta”.

8. “Pero son partidos amistosos y no tenemos mucho tiempo de preparación, así que no podemos tener la opción de perder tiempo, por eso tengo cuatro arqueros, porque si en cualquier momento no puedo contar con David, tengo que tener a los otros arqueros en ritmo, con experiencia y capacidad”.

9. “Es mi responsabilidad que si infelizmente un jugador no está, está el equipo y siempre hay que trabajar en la cultura del suceso, del rendimiento, para poder llegar adelante”.

10. “Daniel Muñoz tiene mucha calidad, y se esá demostrando en la Liga. Puede aportar varias soluciones jugando como volante o defensor”.