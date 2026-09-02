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¡Más paisa no se consigue! Daniel Muñoz habló en inglés de sus tatuajes y su comida favorita al llegar al Nottingham Forest

El futbolista colombiano Daniel Muñoz es el fichaje estrella del Nottingham Forest para la temporada 2026/27.

  • Daniel Muñoz, nuevo lateral derecho del Nottingaham Forest. FOTOS: Captura de vídeo
    Daniel Muñoz, nuevo lateral derecho del Nottingaham Forest. FOTOS: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Daniel Muñoz llegó el pasado lunes 31 de agosto al Nottingham Forest, uno de los clubes tradicionales del fútbol inglés y que con fichajes como los del colombiano busca el regreso a los títulos, pues lleva más de 40 años sin levantar un solo trofeo en la primera división. En su presentación con este club, Daniel habló un poco sobre sus raíces, sus tatuajes y su comida favorita.

El lateral derecho de la selección Colombia es alguien que se siente muy orgulloso de sus raíces, recalcando la importancia de Medellín en su vida y haciéndole venia a su tierra cada vez que puede. Su fe también es de público conocimiento, así que cada una de las obras que tiene plasmadas en su piel tiene un trasfondo que él mismo explica.

Sobre los tatuajes, Daniel comentó que “tengo tres favoritos, el primero es el león, mi animal favorito, y esto es la conexión que tengo con el león. El segundo es mi primer hijo y el tercero es mi segundo hijo”, mencionó Daniel acerca de los grabados en la parte superior de su cuerpo.

La pierna derecha (que es su hábil) está llena de arriba abajo con tinta y distintos diseños. “Esto es de mi ciudad”, mencionó antes de señalar en su pierna al edificio Coltejer y el Metro de Medellín.

En la parte posterior de la pierna se ve el escudo de Atlético Nacional, a lo que él cataloga como “este es mi equipo, el mejor del país, Atlético Nacional”. Justo detrás del escudo del Verde Paisa se encuentra la Copa Libertadores de América, un título que se hizo por ser hincha, ya que nunca jugó en el torneo.

Daniel siempre fue un ferviente seguidor de Nacional, perteneciendo a uno de los “combos” de la barra de Los Del Sur hasta que se enfocó al 100% en el fútbol y logró su debut a los 21 años.

Eligió a la bandeja paisa

Nuevamente estuvo orgulloso de su tierra y mencionó con seguridad que su comida favorita era la bandeja paisa, la cual es famosa en el mundo. Además mencionó los ingredientes que la componen y entre risas dijo que los frijoles que la acompañaban no eran como los frijoles ingleses.

“La bandeja paisa, es de mi ciudad. Trae arroz, frijoles pero no los de aquí, colombianos, plátano, huevos, aguacate, ensalada y chicharron”, afirmó Daniel.

Con una expresión de felicidad genuina, el antioqueño se refirió al plato tipíco de su ciudad.

Para la próxima temporada, seguramente se hará un banquete combinado entre bandeja paisa y chuleta valluna con Gustavo Puerta, quien también fichó por el Nottingham Forest, sin embargo, en el caso de Puerta, él irá a préstamo un año al Olympiacos.

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¿Qué significan los tatuajes de Daniel Muñoz?
Sus tres tatuajes favoritos representan un león, que es su animal preferido, y a sus dos hijos. Además, tiene tatuajes relacionados con Medellín y Atlético Nacional, entre ellos el edificio Coltejer, el Metro de Medellín y el escudo del club.
¿Por qué Daniel Muñoz tiene tatuado a Atlético Nacional?
Muñoz es hincha de Atlético Nacional y considera al equipo el mejor de Colombia. Su vínculo con el club se remonta a su época como aficionado, antes de dedicarse completamente al fútbol profesional.
¿Cuál es la comida favorita de Daniel Muñoz?
Su comida favorita es la bandeja paisa, un plato típico de Antioquia. El jugador mencionó como ingredientes el arroz, los frijoles, el plátano, los huevos, el aguacate, la ensalada y el chicharrón.
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