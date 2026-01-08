“El principito”, Juan David Arizala, fue presentado en Udinese como heredero de Cuadrado y Armero

Al extremo colombiano Juan David Arizala le dicen “el principito”. El apodo se lo puso el entrenador antioqueño Sebastián Botero cuando lo dirigía en el equipo sub-20 del Medellín: “porque es un morocho muy pinchado, elegante para jugar y con facciones finas”, le dijo el timonel, en medio de risas, a este diario.
Ahora el futbolista, nacido en El Charco, Nariño, hace 20 años, espera convertirse en rey en el fútbol italiano. El martes, el DIM confirmó la venta del joven futbolista al Udinese de Italia. El monto de la operación se desconoce, pero se estima que rondó los 3 millones de euros, que era lo que decían pagaría el Milan para quedarse con su ficha.