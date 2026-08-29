Video | Primer gol de Dávinson Sánchez en la temporada; puso el pecho y lideró la remontada de Galatasaray

Rápidamente, la visita se puso en ventaja con gol de Novatus Miroshi a los 16 minutos; sin embargo, la alegría para el foráneo no duró mucho porque al 33’ apareció el pecho de Dávinson Sánchez para desviar un remate y marcar el 1-1, haciendo estallar el grito de gol en el Rams Park Stadyumu.

En un inicio de temporada turbulento para el Galatasaray , el equipo más laureado de Turquía , el defensor colombiano Dávinson Sánchez ha sido titular inamovible en los de Estambul. Este sábado 29 de agosto, el “Cimbom” recibió en su estadio a Goztepe por la tercera fecha de la Superliga de Turquía.

Con este tanto, Dávinson ajusta 11 goles con el club turco, con el cual ya ganó las ligas otomanas de las dos anteriores temporadas. Su celebración en esta anotación fue mesurada, pues el equipo tiene poca aceptación por las formas de juego; no obstante, el gol del colombiano fue fundamental para darle vida a Galatasaray en el partido.

Después del gol de Sánchez, el equipo dirigido por Okan Buruk se fue encima de su rival, el cual salió ileso con un empate del primer tiempo. En la segunda mitad, el Galatasaray solo necesitó 10 minutos para que Gabriel Sara pusiera el 2-1, generando la locura en uno de los estadios más ruidosos del mundo, que también gritó el tercero anotado desde el punto penal al 63’ por el goleador del club, Victor Osimhen.

Al 65’, Juan Santos da Silva sembró la zozobra al descontar para el Goztepe y poner el 3-2; sin embargo, el marcador no se movió y los locales cosecharon su segundo triunfo al hilo. Galatasaray dormirá como líder de la liga turca con 7 puntos.

El próximo domingo 6 de septiembre será el próximo partido del club de Dávinson Sánchez, cuando visiten al Istanbul Basaksehir en uno de los clásicos de la ciudad.