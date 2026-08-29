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Video | Primer gol de Dávinson Sánchez en la temporada; puso el pecho y lideró la remontada de Galatasaray

El defensor central de la selección Colombia, Dávinson Sánchez, fue titular con Galatasaray vs. Goztepe.

  • Dávinson Sánchez suma 11 goles con Galatasaray. FOTO: Instagram Daosanchez13
    Dávinson Sánchez suma 11 goles con Galatasaray. FOTO: Instagram Daosanchez13
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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En un inicio de temporada turbulento para el Galatasaray, el equipo más laureado de Turquía, el defensor colombiano Dávinson Sánchez ha sido titular inamovible en los de Estambul. Este sábado 29 de agosto, el “Cimbom” recibió en su estadio a Goztepe por la tercera fecha de la Superliga de Turquía.

Rápidamente, la visita se puso en ventaja con gol de Novatus Miroshi a los 16 minutos; sin embargo, la alegría para el foráneo no duró mucho porque al 33’ apareció el pecho de Dávinson Sánchez para desviar un remate y marcar el 1-1, haciendo estallar el grito de gol en el Rams Park Stadyumu.

Con este tanto, Dávinson ajusta 11 goles con el club turco, con el cual ya ganó las ligas otomanas de las dos anteriores temporadas. Su celebración en esta anotación fue mesurada, pues el equipo tiene poca aceptación por las formas de juego; no obstante, el gol del colombiano fue fundamental para darle vida a Galatasaray en el partido.

Después del gol de Sánchez, el equipo dirigido por Okan Buruk se fue encima de su rival, el cual salió ileso con un empate del primer tiempo. En la segunda mitad, el Galatasaray solo necesitó 10 minutos para que Gabriel Sara pusiera el 2-1, generando la locura en uno de los estadios más ruidosos del mundo, que también gritó el tercero anotado desde el punto penal al 63’ por el goleador del club, Victor Osimhen.

Al 65’, Juan Santos da Silva sembró la zozobra al descontar para el Goztepe y poner el 3-2; sin embargo, el marcador no se movió y los locales cosecharon su segundo triunfo al hilo. Galatasaray dormirá como líder de la liga turca con 7 puntos.

El próximo domingo 6 de septiembre será el próximo partido del club de Dávinson Sánchez, cuando visiten al Istanbul Basaksehir en uno de los clásicos de la ciudad.

Se preparan para la Champions

El Galatasaray compite en la liga en búsqueda de revalidar el título, pero tiene como prioridad la UEFA Champions League. Si bien es casi una utopía que los turcos ganen el torneo, el objetivo es llegar a cuartos de final, instancia que consiguieron en 2014.

Dávinson y compañía ya conocen sus rivales, que son los siguientes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Atenas.

Lea también: ¡Así se jugará la Champions League 2026/27! Conozca contra qué equipos juegan los colombianos

¿Cuántos goles lleva Dávinson Sánchez con Galatasaray?
Dávinson Sánchez llegó a 11 goles con Galatasaray tras marcar contra Göztepe en la tercera fecha de la Superliga de Turquía. El defensor colombiano ya suma dos títulos de liga con el club, correspondientes a las dos temporadas anteriores.
¿Cómo fue el gol de Dávinson Sánchez contra Göztepe?
Sánchez empató el partido 1-1 al minuto 33 al desviar con el pecho un remate dentro del área. Su gol fue importante porque permitió que Galatasaray reaccionara después de comenzar perdiendo por el tanto de Novatus Miroshi.
¿Quiénes son los rivales de Galatasaray en la Champions League 2026?
Galatasaray enfrentará a Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Atenas en la fase correspondiente de la Champions League, según la noticia.
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