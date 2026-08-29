Quibdó pasó del terremoto a las inundaciones: llovió más de 10 horas seguidas

Durante más de diez horas seguidas llovió en la capital chocoana. Y mientras muchas de las familias que resultaron afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto aún no han logrado recuperar sus hogares, ahora enfrentan una nueva preocupación: las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. Le puede interesar: “Muchas veces las emergencias duran lo que duran las cámaras y los reflectores”: gobernadora del Chocó habló de los retos que vienen Videos y testimonios difundidos por habitantes de Quibdó muestran viviendas y establecimientos comerciales llenos de agua, mientras varias calles quedaron prácticamente intransitables. La comunidad también advierte que la emergencia ha complicado la conectividad y la entrega de ayudas que aún se adelantan en el departamento después del sismo.

Las lluvias provocaron el desbordamiento de varias quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado en distintos sectores de Quibdó. En medio de la emergencia, el agua también terminó provocando el desplome de una vivienda.

De acuerdo con la comunidad, la situación llegó a ser incontrolable en algunos sectores y varias familias tuvieron que evacuar sus casas, especialmente en barrios como Las Margaritas y Buenos Aires. Algunos habitantes denunciaron que, horas después de la inundación, todavía esperaban la llegada de las autoridades para atender la emergencia. “Solicito presencia y acción humanitaria para las familias”, escribió en su X el representante a la Cámara James Mosquera.

La Alcaldía de Quibdó informó que en las últimas horas intensificaron las labores de limpieza de desagües y otros puntos del sistema de drenaje, con el propósito de facilitar la salida del agua acumulada y retirar el lodo que dejaron las lluvias.

Acumulado de lluvias en Quibdó fue el más fuerte de la historia en 24 horas

La dimensión de las precipitaciones quedó registrada en el más reciente reporte del Ideam. Según la entidad, entre las 7:00 a. m. del 28 de agosto y las 7:00 a. m. de este 29 de agosto, los volúmenes de precipitación en el país aumentaron aproximadamente 28,4 % frente a la jornada anterior. Las lluvias más intensas se concentraron en municipios de Caquetá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Putumayo. El mayor acumulado de precipitación en 24 horas se registró precisamente en Quibdó, donde alcanzó los 198,7 milímetros.

A las inundaciones se sumó un apagón que afecta a gran parte del departamento. La línea de interconexión que va desde La Virginia hasta Cértegui sufrió daños que, según reportó Caracol Radio, aún no han podido ser localizados. La falta de energía ha provocado, además, afectaciones en las comunicaciones y el servicio de internet, que se mantiene intermitente en varias zonas del Chocó. Los vendavales también han complicado la movilidad. En las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira cayeron varios árboles, dificultando el tránsito por dos de los principales corredores que conectan al departamento. Y se registra un camión volcado en la vía a Puerto Meluk, razón por la que la segunda entrega oficial de ayudas de la Gobernación al Medio Baudó estaría estancada. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Cuando aún continúan las labores para atender a los damnificados y reparar los daños que dejó el terremoto del 10 de agosto, Quibdó vuelve a enfrentar una nueva emergencia. Siga leyendo: ¿Cuál ha sido el terremoto más potente de la historia? Vea el Top 10 y sus trágicas cifras

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