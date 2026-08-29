Por amenazas, el Deportes Tolima jugará con puerta cerrada de local

El segundo semestre de 2026 no empezó de manera amigable con el Deportes Tolima. El equipo “Vinotinto y Oro” decidió cerrar las puertas de su estadio para los próximos partidos como local, y no es tan siquiera por temor a un enfrentamiento de sus hinchas contra los rivales, sino por amenazas de los propios “seguidores” (si es que se les puede decir así) del conjunto “Pijao”.

La primera polémica de la temporada para los de Ibagué surgió en junio, cuando se oficializó que el director técnico Lucas González dejaba el banquillo tolimense para unirse a Atlético Nacional. Para muchos simpatizantes del Tolima fue una traición por parte del bogotano, para otros, fue negligencia de los dirigentes al no darle las comodidades suficientes para que se quedara.

Con Lucas, el equipo de la región andina colombiana fue el mejor en la fase de grupos de la Libertadores, siendo el único criollo que clasificó a los octavos de final de la misma. Cuando González se va, llegó Sebastián Oliveros, entrenador que anduvo en Fortaleza de Bogotá durante el primer semestre.

Oliveros manifestó constantemente que él lleva un nuevo proceso y poco quiere saber de lo que fue Lucas allá. Ahora, la eliminación de Tolima del certamen internacional a manos de Independiente del Valle de Ecuador fue la gota que rebasó la copa para la hinchada tolimense. Algunos desadaptados hicieron llegar amenazas al plantel, cuerpo técnico y directivos, razón que lleva al club a cerrar las puertas de su estadio.