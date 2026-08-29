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Por amenazas, el Deportes Tolima jugará con puerta cerrada de local

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, el plantel del Tolima y los dirigentes recibieron amenazas

  • Deportes Tolima jugará sin público como local hasta nuevo aviso. FOTO: X cdtolima
    Deportes Tolima jugará sin público como local hasta nuevo aviso. FOTO: X cdtolima
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El segundo semestre de 2026 no empezó de manera amigable con el Deportes Tolima. El equipo “Vinotinto y Oro” decidió cerrar las puertas de su estadio para los próximos partidos como local, y no es tan siquiera por temor a un enfrentamiento de sus hinchas contra los rivales, sino por amenazas de los propios “seguidores” (si es que se les puede decir así) del conjunto “Pijao”.

La primera polémica de la temporada para los de Ibagué surgió en junio, cuando se oficializó que el director técnico Lucas González dejaba el banquillo tolimense para unirse a Atlético Nacional. Para muchos simpatizantes del Tolima fue una traición por parte del bogotano, para otros, fue negligencia de los dirigentes al no darle las comodidades suficientes para que se quedara.

Con Lucas, el equipo de la región andina colombiana fue el mejor en la fase de grupos de la Libertadores, siendo el único criollo que clasificó a los octavos de final de la misma. Cuando González se va, llegó Sebastián Oliveros, entrenador que anduvo en Fortaleza de Bogotá durante el primer semestre.

Oliveros manifestó constantemente que él lleva un nuevo proceso y poco quiere saber de lo que fue Lucas allá. Ahora, la eliminación de Tolima del certamen internacional a manos de Independiente del Valle de Ecuador fue la gota que rebasó la copa para la hinchada tolimense. Algunos desadaptados hicieron llegar amenazas al plantel, cuerpo técnico y directivos, razón que lleva al club a cerrar las puertas de su estadio.

¿Cómo se manifestó el Tolima?

“Hemos recibido amenazas que atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales. Por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué, este lunes jugaremos ante Cúcuta Deportivo a puerta cerrada”, afirma el club en el comunicado.

“Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario”, culminó el Tolima, dejando claro que las puertas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

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Tolima aún debe jugar 4 partidos como local ante Cúcuta, Boyacá Chico, Pasto y Millonarios. La gran pregunta es: ¿qué harán con sus abonados?

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¿Por qué Deportes Tolima jugará sus próximos partidos como local a puerta cerrada?
Deportes Tolima jugará a puerta cerrada debido a amenazas contra miembros del plantel, cuerpo técnico, directivos, hinchas y oficiales del estadio. La medida fue adoptada por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué para priorizar la seguridad.
¿Qué partidos del Deportes Tolima se jugarán sin público?
Según la noticia, Tolima todavía tiene cuatro partidos como local frente a Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Pasto y Millonarios. El encuentro contra Cúcuta es el primero confirmado a puerta cerrada; el club señala que las puertas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
¿Por qué la eliminación del Tolima de la Copa Libertadores provocó tanta tensión?
La eliminación ante Independiente del Valle de Ecuador aumentó la tensión que ya existía tras la salida de Lucas González. Después de quedar fuera del torneo internacional, algunos aficionados hicieron llegar amenazas al plantel, cuerpo técnico y directivos, lo que llevó al club a cerrar temporalmente el estadio.
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