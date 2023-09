Louis van Gaal reapareció lanzando una grave acusación contra Argentina. FOTO GETTY

Al parecer, la herida de Países Bajos tras la eliminación que sufrió por parte de Argentina en los cuartos de final del Mundial de Qatar continúa abierta. El técnico holandés Louis van Gaal reapareció y puso en duda la forma como la Albiceleste ganó el Mundial lanzando una fuerte acusación.

Sus declaraciones se dieron en la gala de premios de la liga holandesa, ya que allí fue reconocido por su aporte al fútbol holandés. “Aprecio mucho que me honren de esta manera. En general, eso no sucede demasiado”, dijo Louis van Gaal en la atención a la prensa. La pregunta sobre aquel picante partido contra Lionel Messi y la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 no tardó en llegar.

“Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina mete los goles y cómo nosotros metemos los goles y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo es premeditado... Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí“.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tardó en responder a esas acusaciones y lo hizo a través de un contundente video en la red social X (antes twitter) que acompañó diciendo que “la Selección Argentina perdió muchas veces. Pero siempre supo como perder. En Qatar se extralimitó. Se extralimitó en coraje, fútbol, talento, ganas, pasión y potrero. Porque este deporte así se juega”.

Lo de Van Gaal puede ser motivado por lo que dijo Messi después del partido en el que sentenció que “Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazos”. Además también porque le dedicó uno de los goles con el gesto del Topo Gigio, característico de las celebraciones de Juan Román Riquelme, quien no tuvo una buena relación con Van Gaal cuando coincidieron en el Barcelona. La cuenta oficial en español de la Copa Mundial de la FIFA en X (Twitter) también se pronunció con el siguiente mensaje: “Qatar 2022 fue soñado para Argentina. Ahora ese sueño comienza nuevamente para cada nación”, mientras que la cuenta en inglés fue más contundente y sostuvo que “2022 pertenece a Argentina”. Los mismos jugadores que dirigió Van Gaal en el Mundial se pronunciaron en su contra. El primero fue Virgil Van Dijk, quien respaldó a Argentina. “Puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no la comparto. El equipo y yo no estamos de acuerdo”.