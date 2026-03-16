DIM anunció a su nuevo presidente: un viejo conocido vuelve al cargo que estaba vacante desde 2024

El DIM llevaba más de un año sin presidente. Desde que Juan Camilo Restrepo renunció en noviembre del 2024, el puesto estuvo vacante en la junta directiva del cuadro rojo. No era oficial, pero Raúl Giraldo, dueño del equipo, cumplía esa función: era quien tomaba las decisiones “importantes”. Sin embargo, nadie se encargaba de lleno del asunto. Este lunes, El Poderoso confirmó el regreso de Daniel Ossa Giraldo, quien tiene relación familiar con el máximo accionista del club, a la presidencia. El dirigente deportivo, que desde que salió del club en mayo del 2024 se dedicó a trabajar en un negocio propio en Envigado, tendrá su segundo paso como directivo del Medellín.

Entre 2019 y 2024 ocupó el puesto al que regresa y consiguió, entre otras cosas, que el club volviera a quedar campeón en el fútbol local: fue campeón de dos ediciones de la Copa BetPlay. Además, disputó un par de finales de Liga (contra Pereira en 2022 y ante Junior de Barranquilla en el 2023). Además, los rojos volvieron a disputar torneos internacionales. Le puede interesar: “Qué paridera tan brava”: el sufrimiento de hinchas del DIM en el cierre de clasificación a grupos de Libertadores

La gestión de Ossa en su primer paso por el club no solo tuvo réditos en lo deportivo. También es reconocido por los cambios administrativos. Por un lado, el equipo consolidó el proyecto deportivo que hoy lo tiene como uno de los equipos que “mejor compra” en el fútbol colombiano, pero que, sobre todo, lo ha consolidado como uno de los que mejor vende.

La llegada de Federico Spada a la dirección deportiva del club se dio en ese periodo de tiempo. Ahí se dieron cambios en la manera de llevar la cantera del equipo. Además, en la gestión de Ossa se volvió a tener la sede del Club Pilsen en Itagüí, que posteriormente fue adquirida por el cuadro rojo. Por estos días, se adelantan obras de la segunda cancha.