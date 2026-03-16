x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

DIM anunció a su nuevo presidente: un viejo conocido vuelve al cargo que estaba vacante desde 2024

El nuevo directivo del cuadro rojo tendrá su segunda etapa al frente de ese elenco.

  • Daniel Ossa Giraldo es el nuevo presidente de Independiente Medellín. Foto: tomada del Instagram de @DIMoficialcom
    Daniel Ossa Giraldo es el nuevo presidente de Independiente Medellín. Foto: tomada del Instagram de @DIMoficialcom
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

El DIM llevaba más de un año sin presidente. Desde que Juan Camilo Restrepo renunció en noviembre del 2024, el puesto estuvo vacante en la junta directiva del cuadro rojo. No era oficial, pero Raúl Giraldo, dueño del equipo, cumplía esa función: era quien tomaba las decisiones “importantes”. Sin embargo, nadie se encargaba de lleno del asunto.

Este lunes, El Poderoso confirmó el regreso de Daniel Ossa Giraldo, quien tiene relación familiar con el máximo accionista del club, a la presidencia. El dirigente deportivo, que desde que salió del club en mayo del 2024 se dedicó a trabajar en un negocio propio en Envigado, tendrá su segundo paso como directivo del Medellín.

Entre 2019 y 2024 ocupó el puesto al que regresa y consiguió, entre otras cosas, que el club volviera a quedar campeón en el fútbol local: fue campeón de dos ediciones de la Copa BetPlay. Además, disputó un par de finales de Liga (contra Pereira en 2022 y ante Junior de Barranquilla en el 2023). Además, los rojos volvieron a disputar torneos internacionales.

Le puede interesar: “Qué paridera tan brava”: el sufrimiento de hinchas del DIM en el cierre de clasificación a grupos de Libertadores

La gestión de Ossa en su primer paso por el club no solo tuvo réditos en lo deportivo. También es reconocido por los cambios administrativos. Por un lado, el equipo consolidó el proyecto deportivo que hoy lo tiene como uno de los equipos que “mejor compra” en el fútbol colombiano, pero que, sobre todo, lo ha consolidado como uno de los que mejor vende.

La llegada de Federico Spada a la dirección deportiva del club se dio en ese periodo de tiempo. Ahí se dieron cambios en la manera de llevar la cantera del equipo. Además, en la gestión de Ossa se volvió a tener la sede del Club Pilsen en Itagüí, que posteriormente fue adquirida por el cuadro rojo. Por estos días, se adelantan obras de la segunda cancha.

Además, Ossa es querido por la hinchada. “A lo largo de este proceso, Daniel también ha construido una relación cercana con la hinchada del Medellín. Su carisma, disposición para el diálogo y presencia constante en los distintos espacios del club le han permitido generar una conexión especial con los diferentes sectores de la afición, fortaleciendo el vínculo entre la institución y quienes acompañan al Poderoso en cada paso de su historia”, referenció el club en el comunicado de prensa donde oficializó su contratación.

El nuevo presidente del DIM contará con el acompañamiento de Dannia Giraldo, hija del dueño del equipo, en la vicepresidencia. Ella ha desempeñado el cargo durante el último año.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida