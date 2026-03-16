DIM anunció a su nuevo presidente: un viejo conocido vuelve al cargo que estaba vacante desde 2024

El DIM llevaba más de un año sin presidente. Desde que Juan Camilo Restrepo renunció en noviembre del 2024, el puesto estuvo vacante en la junta directiva del cuadro rojo. No era oficial, pero Raúl Giraldo, dueño del equipo, cumplía esa función: era quien tomaba las decisiones “importantes”. Sin embargo, nadie se encargaba de lleno del asunto.
Este lunes, El Poderoso confirmó el regreso de Daniel Ossa Giraldo, quien tiene relación familiar con el máximo accionista del club, a la presidencia. El dirigente deportivo, que desde que salió del club en mayo del 2024 se dedicó a trabajar en un negocio propio en Envigado, tendrá su segundo paso como directivo del Medellín.