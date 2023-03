Autuori y David González se volverán a ver las caras después de 4 años en un clásico antioqueño

Ese día Nacional derrotó 1-0 al DIM con un gol del volante uruguayo Pablo Ceppelini en el minuto 19. El mediocampista recibió una pelota dentro del área y remató ajustado a la mano izquierda de González, que se estiró pero no pudo llegar al balón.

“Todos saben que un clásico tiene una connotación especial y una atmósfera distinta, pero la mejor manera de afrontarlo es dejando todo en la cancha, jugar al límite físico, técnico, táctico y mental”, le dijo a este diario en 2019, en una entrevista previa al primer duelo en el que enfrentó al DIM.

David tiene una nueva visión

En los cerca de cuatro años que han pasado desde ese momento han cambiado algunas cosas: David ya no es arquero, sino el entrenador del Independiente Medellín –responsabilidad que asumió el 28 de junio de 2022 cuando reemplazó Julio Comesaña– y se ha formado una nueva visión sobre este tipo de duelos, les ha bajado un poco el “dramatismo” que se forma en la previa.

“A mí de jugador no me gustaba cuando antes de un clásico, desde el lunes o martes, el técnico decía que era el partido del año y que había que ganarlo sí o sí. Ahora me siento igual, trabajamos el juego como contra cualquier otro rival. Obvio, es una fiesta, un encuentro especial para los hinchas, pero a lo que voy es que sea cual sea el adversario se trabaja con la misma dedicación y con las mismas ganas de ganar”, aseguró González en la rueda de prensa previa al partido.