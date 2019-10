Dos apostolados con deseos de ir a Londres

Vivian Johana Pirateque y Luis Alejandro Castañeda, quienes llevan a cabo sus proyectos deportivos en Bogotá y Cundinamarca, hacen parte del grupo de finalistas del programa Future Stars, impulsado por WorldRemit y el Arsenal inglés. Ellos fueron seleccionados entre 1.400 aspirantes de los continentes americano y africano.

La intención de los organizadores es premiar el “impacto positivo que tienen en las comunidades los entrenadores de fútbol juvenil, permitiendo que los niños y jóvenes desarrollen habilidades para la vida dentro y fuera de la cancha”, dice el comunicado.

En principio fueron 1.400 los postulados, pero luego el jurado seleccionó 20 y ahora solo quedan ocho, entre los cuales se escogerán dos (hombre y mujer) mediante votación pública, hasta el 11 de noviembre, en futurestars.worldremit.com. Ellos irán a un programa de entrenamiento en Londres con el Arsenal.

Las opciones

Vivian Johana es una bogotana de 26 años que lucha a diario por sostenerse en el complejo mundo del balompié masculino.

Luego de graduarse en Cultura Física, Deporte Recreación en la universidad Santo Tomás, envió hojas de vida a distintos clubes y en ninguno la recibieron. Tras insistir, la Academia Iguarán Fútbol Club le abrió las puertas y allí dirige, en la actualidad, un grupo de niños de la categoría sub-11.

“Amo lo que hago, me apasiona y lo disfruto. No me arrepiento de haberme dedicado a esto a pesar de las dificultades. Fue una opción que elegí y me encanta porque a través de ellas puedo contribuir a que muchos niños puedan llegar a ser profesionales en el deporte u otro ámbito de la vida”, reflexiona la exjugadora que aspira a orientar, más adelante, una Selección Colombia.

Dice que su misión es seguirles abriendo camino a sus colegas y aportar habilidades técnicas, tácticas y éticas a sus alumnos por medio del trabajo en equipo. Sus pilares, asegura, son el compromiso, la disciplina, la responsabilidad y la pasión por lo que se hace.

Sentido social

Luis Alejandro, por su parte, cuenta que toda la vida ha estado cerca del fútbol convencional y paralímpico, este último heredado de su papá, Luis Antonio.

Resulta que su progenitor perdió la visión en un accidente siendo niño y con el paso del tiempo, además de estudiar Derecho, se convirtió en el pionero de fútbol para ciegos no solo en Colombia, sino en el sur del continente.

Desde muy pequeño Luis Antonio le pedía que lo acompañara a los entrenamientos y su hijo terminó siendo arquero (los equipos en esta modalidad son conformados por un portero que no tiene limitaciones físicas, y cuatro jugadores ciegos).

Luis Alejandro también se probó como guía y se dejó contagiar por la que se convirtió en una pasión para él y sus hermanos, pues asegura que “aquí se transmiten valores que en otros espacios no son fáciles de encontrar”.

El guía es una persona que se ubica en el arco rival y les indica a los delanteros, con sonidos y otras estrategias, cómo llegar al gol, “que es lo más lindo en el balompié así uno pierda o gane”, relata el joven de 24 años.

Después de todo ese aprendizaje, Luis Alejandro asumió como entrenador de la categoría infantil de Cundinamarca, liga fundada por su papá. Hoy cuenta con 16 niños, en una labor que ama y en la cual quiere crecer: “Mi meta es seguir con esta bandera en el país, sería muy lindo ir a Inglaterra, lugar donde nació este deporte, a aprender con los mejores y traer conocimientos a nuestro territorio donde surgió el fútbol para ciegos”.