La maldición de Edwin Cardona en los partidos decisivos: ¿Le pesan los grandes retos?

En el fútbol, como en la vida, hay noches que quedan grabadas en la memoria por el brillo del talento, pero también por los tropiezos que marcan la carrera de un jugador. Edwin Cardona, uno de los mediocampistas más talentosos que ha dado Colombia en los últimos años, no ha sido ajeno a esos momentos en los que la presión y el destino se combinan para escribir capítulos amargos. Más allá de sus goles memorables y su calidad con el balón, la historia del antioqueño también está atravesada por penales fallados y expulsiones en partidos definitivos, instantes que han generado debate y que, en muchos casos, cuestionan su jerarquía.
