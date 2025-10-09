“Orgullo haber sido tu capitán”: el sentido mensaje del exjugador Andrés Cadavid tras la muerte de Miguel Ángel Russo

“Como te lo dije hace pocos días, Te amo, profe RUSSO”. El mundo del fútbol argentino y sudamericano se detuvo ante la partida del director técnico argentino, Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer.
La noticia, recibida con profundo dolor en Colombia, Argentina y resto del continente sudamericano, resonó con más tristeza en la capital del país, la ciudad de Bogotá, donde el estratega dejó una huella imborrable al frente de Millonarios F.C.
Le puede interesar: Él era Miguel Ángel Russo, un D.T. campeón en Sudamérica, pero con el carisma de una leyenda del fútbol argentino
Y es que Russo también fue campeón en Colombia con el equipo ‘Embajador’, cuando le ganó una dura final a Independiente Santa Fe en 2017 en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campin’. Uno de los jugadores bandera de ese título se pronunció: Andrés Felipe Cadavid.