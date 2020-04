El colombiano Andrés Roa pide usar el dorsal 10 en Independiente

El centrocampista colombiano Andrés Roa, que fichó por el Rojo en julio de 2019, pidió utilizar el dorsal 10 tras la partida de Martín Benítez al Vasco Da Gama.

“Me gustaría usar la 10. La he tenido en otros clubes y si me dan la oportunidad la llevaría con mucho gusto. Me gustaría asumir esa responsabilidad”, dijo Roa a Radio Belgrano.

“En los últimos días recibí mensajes muy lindos de los hinchas. El cariño que me están demostrando es algo muy lindo y quiero retribuirles todo en la cancha. Espero estar mucho tiempo acá”, precisó el centrocampista de 26 años.

Roa, que jugó con Colombia la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ya utilizó el número 10 en Huracán, su club anterior.

El centrocampista, que hasta ahora jugaba con el dorsal 7, debutó en Uniautónoma en 2013, al año siguiente pasó al Unión Magdalena, de 2015 a 2018 jugó en el Deportivo Cali, que a mediados de 2018 lo cedió a Huracán y un año después lo vendió a Independiente.

Roa aseguró que la suspensión de los torneos de fútbol debido a la pandemia del coronavirus “pasó justo” cuando él “venía levantando” su nivel y afianzándose en el equipo.

Al ser consultado sobre una eventual reducción salarial afirmó que esa “decisión” deberá “ser tomada entre todos” los jugadores.

“Es un momento muy complicado y el dinero pasa a un segundo plano. Hay cosas mucho más importantes, como la vida”.