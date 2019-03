Fabra, convocado por Boca para el juego ante Tolima

El lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, que no juega desde hace 9 meses por una lesión, fue citado este lunes por el entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, para el partido de este martes ante el Deportes Tolima por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Libertadores.

Fabra, de 28 años, sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 9 de junio de 2018, días antes del comienzo del Mundial de Rusia.

El lateral fue operado pocos días después y afrontó una larga recuperación.

“Había un propósito: ser parte de este sueño llamado Mundial. Luché, trabajé, me esforcé en mejorar y lo fui consiguiendo día a día hasta lograr estar aquí; y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso. Me duele el alma”, escribió en ese entonces.

Fabra sumó minutos con el segundo equipo del Xeneize en los últimos partidos y este lunes apareció en la nómina de 20 convocados para jugar ante el Deportes Tolima en La Bombonera este martes a las 5:15 p.m.

“Siempre quiero estar pero me he tomado mi tiempo. No es bueno apurarse y más tras una lesión tan grave. Estoy tranquilo, la rodilla reacciona muy bien. Sumando de a poquito”, dijo Fabra.

Su inminente regresó le permite soñar con ser parte de la Copa América de Brasil 2019, que se jugará del 14 de junio al 7 de julio.

Lo más probable es que Fabra ocupe un lugar en el banquillo del Xeneize y que Emmanuel Mas siga como titular.

Boca Juniors empató en su debut en esta Copa Libertadores ante el Jorge Wilstermann boliviano.

El Deportes Tolima, por su parte, venció en la primera jornada al Atlético Paranaense brasileño, vigente campeón de la Copa Sudamericana, por 1-0.