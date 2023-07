Canales, ex- Real Madrid , que llegó a portar el brazalete de capitán en el conjunto verdiblanco, deja el Benito Villamarín con 207 partidos, 39 goles y 30 asistencias, además de haber logrado la Copa del Rey en 2022.

“Betis es el club más importante de mi carrera. Mi sueño era retirarme aquí, pero el año pasado fue el más duro de mi carrera por cosas que son normales pero me han ido afectado mucho y me ha costado llevar el día a día. No es nada grave. Y sinceramente esta decisión está muy meditada”, compartió el ‘Mago’ Canales.

“Antes de tener la oferta (del Monterrey) ya más o menos tenía decidido que mi ciclo aquí había terminado (...) Estoy agradecido al club porque han sacado la mejor versión de mí y allá donde voy seguiré sacando mi mejor versión”, añadió el mediocampista.