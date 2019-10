El pacto de Queiroz aún resuena

Al final de cuentas sí hubo acuerdo entre James Rodríguez y Carlos Queiroz para que el volante no fuera convocado a los dos amistosos que disputó la Selección Colombia ante Chile y Argelia y cuyo balance sembró preocupación entre la afición y la prensa por el rendimiento del equipo. Malestar motivado en gran medida, según consenso general, por la ausencia de James o un mediocampista con características creativas.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue quien reconoció dicho acuerdo, que el mismo Queiroz había desmentido.

“Antes de la convocatoria tuvieron una reunión de tres, cuatro horas y acordaron que era importante que él (James) siguiera un trabajo mancomunado en el Real Madrid, y así fue. Pero acá no hay un problema de nada, la relación del cuerpo técnico con todos y cada uno de los jugadores es excepcional. James va a estar en la Selección, en cualquier momento va a regresar, no nos preocupemos por eso”, apuntó Jesurún en diálogo con el programa Planeta Fútbol de Antena 2.

Ahora bien, las declaraciones del directivo pueden acrecentar el malestar en torno al entrenador por no reconocer la determinación que tomó junto a James. Pero, probablemente, en su próximo encuentro con la prensa el seleccionador apelará a dos postulados para defenderse. El primero que, para poder convertir a James en el eje de su idea futbolística con la Tricolor, necesita que este goce de una buena atmósfera y continuidad en su club y por eso decidieron no cortar el proceso de consolidación con el cuadro español. El segundo es que, como ha enfatizado el portugués, con un proceso mundialista al que le restan dos años y medio, es importante darle espacio a valores emergentes y así no sufrir en ningún momento por alguna ausencia.

Lo que sí parece innegociable, según la reacción de la afición, prensa y expertos, es que para que Queiroz mantenga margen de maniobra, goce del entorno sano para seguir ensayando y moviendo fichas, e incluso repita determinaciones como permitir que los referentes en algún momento se mantengan en sus clubes, en lugar de acudir a alguna convocatoria, debe garantizar la presencia de jugadores que representen la identidad de la Selección.

“Ensayar y moverse está muy bien. Eso demuestra ganas de trabajar y triunfar, pero la Selección debe girar en torno a futbolistas como James, Juan Fernando Quintero el mismo Edwin Cardona”, sostiene Giovanni Hernández, que coincide con el clamor de otros exjugadores y extécnicos del combinado nacional.

En resumidas cuentas, tanto el no llamado de James como la negación del acuerdo que confesó Jesurún, no tendrían trascendencia en el proceso –o al menos no tanta– siempre y cuando Queiroz reoriente su estilo de juego para incluir los futbolistas mencionados.

Quintero o Cardona, por ejemplo, podrían ayudar a potenciar el aporte futbolístico de varios compañeros que hoy son discutidos (ver ranquin) o, por lo menos, ayudar a distribuir un poco las cargas y presiones que se ciernen sobre varios de ellos actualmente como Juan Guillermo Cuadrado, que ante la ausencia de referentes, como James y Radamel Falcao, asumió liderazgo del grupo, pero aún así ha quedado con un velo de dudas porque el técnico ha decidido otorgarle responsabilidades en generación de juego que otros pueden hacer mejor.